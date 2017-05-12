На северо-востоке Москвы двое пьяных приятелей до смерти забили бездомного Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Следствие установило, что злоумышленники 1982 и 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения избили своего нового приятеля, с которым познакомились на улице, нанеся несколько ударов по голове.



После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, они оставили его тело в пассажирском лифте, где оно пролежало несколько часов. Труп обнаружили жители многоквартирного дома, они и вызвали сотрудников полиции. Сотрудникам московской полиции удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве бездомного мужчины, чье тело нашли в лифте в одном из домов на Широкой улице. Об этом телеканалу "360" сообщили в главке столичного МВД.Следствие установило, что злоумышленники 1982 и 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения избили своего нового приятеля, с которым познакомились на улице, нанеся несколько ударов по голове.После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, они оставили его тело в пассажирском лифте, где оно пролежало несколько часов. Труп обнаружили жители многоквартирного дома, они и вызвали сотрудников полиции.



Предыдущая статья | Следующая статья

