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На северо-востоке Москвы двое пьяных приятелей до смерти забили бездомного
13 мая 2017 г. | Время публикации 12:15
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Сотрудникам московской полиции удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве бездомного мужчины, чье тело нашли в лифте в одном из домов на Широкой улице. Об этом телеканалу "360" сообщили в главке столичного МВД.

Следствие установило, что злоумышленники 1982 и 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения избили своего нового приятеля, с которым познакомились на улице, нанеся несколько ударов по голове.

После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, они оставили его тело в пассажирском лифте, где оно пролежало несколько часов. Труп обнаружили жители многоквартирного дома, они и вызвали сотрудников полиции.
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