На северо-востоке Москвы двое пьяных приятелей до смерти забили бездомного

Сотрудникам московской полиции удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве бездомного мужчины, чье тело нашли в лифте в одном из домов на Широкой улице. Об этом телеканалу "360"
сообщили в главке столичного МВД.
Следствие установило, что злоумышленники 1982 и 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения избили своего нового приятеля, с которым познакомились на улице, нанеся несколько ударов по голове.
После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, они оставили его тело в пассажирском лифте, где оно пролежало несколько часов. Труп обнаружили жители многоквартирного дома, они и вызвали сотрудников полиции.