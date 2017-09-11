В полиции рассказали о попытке мошенников завладеть квартирами замдиректора Булгаковского дома Рубрики: Криминал

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Источник рассказал, что мошенники подделали нотариально заверенную доверенность от имени пострадавшей с правом управлять и распоряжаться всем ее имуществом. При помощи этого документа злоумышленники попытались завладеть четырьмя квартирами замдиректора Булгаковского дома.



"Злоумышленники совершили попытку продажи этих квартир, однако не смогли довести дело до конца по независящим от них обстоятельствам", - рассказал источник. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе розыска двое подозреваемых были задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР.



Отметим, что музей "Булгаковский дом" находится по адресу Большая Садовая, дом 10. Булгаков жил там с 1921 по 1924 годы. Кроме того, в знаменитом доме проживали и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди. Столичная полиция задержала 29-летнего москвича и 53-летнюю уроженку Чечни, которые попытались продать недвижимое имущество, принадлежащее заместителю директора музея "Булгаковский дом" на улице Большая Садовая, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, к преступлению были причастны еще несколько человек, они в настоящий момент находятся в розыске.Источник рассказал, что мошенники подделали нотариально заверенную доверенность от имени пострадавшей с правом управлять и распоряжаться всем ее имуществом. При помощи этого документа злоумышленники попытались завладеть четырьмя квартирами замдиректора Булгаковского дома."Злоумышленники совершили попытку продажи этих квартир, однако не смогли довести дело до конца по независящим от них обстоятельствам", - рассказал источник. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе розыска двое подозреваемых были задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР.Отметим, что музей "Булгаковский дом" находится по адресу Большая Садовая, дом 10. Булгаков жил там с 1921 по 1924 годы. Кроме того, в знаменитом доме проживали и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди.



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