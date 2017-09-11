Родители московских школьников массово жалуются на электронные дневники Рубрики: Дети

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В электронный дневник заносятся все домашние задания, статистика успеваемости, расписание уроков, оценки с комментарием учителей. Здесь же родители могут задать вопрос учителю, связаться с классным руководителем или школьной администрацией, а также предупредить учителя о том, что ребенка



Однако сейчас электронный дневник доставляет немало неудобств: в некоторых школах родителям, которые забывают нажимать на кнопку "ознакомлен с дневником", пригрозили отправить жалобу в органы опеки. При этом на прочтение электронного дневника выделяют три дня - с пятницы по понедельник, когда многие стараются уехать из города и не всегда имеют доступ в интернет. К тому же пароли от дневника до сих пор не выдали не только родителям, но и многим учителям. Некоторые преподаватели выкладывают домашнее задание поздно вечером, уже из дома, а сделать его часто нужно уже к следующему утру.



Кроме того, с начала учебного года все столичные гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением того или иного предмета, а также коррекционные и спецшколы будут называться просто школами вне зависимости от качества обучения. Многие родители недовольны этим, заявляя, что в спецшколах с углубленным изучением иностранных языков в связи со снятием статуса было сокращено количество часов, отведенных на иностранные языки. А в некоторых спецшколах якобы "лишние" часы сделали платными дополнительными занятиями. В департаменте образования сложившуюся ситуацию не комментируют, тогда как в Общественной палате полагают, что слова "лицей" или "гимназия" необходимо сохранить в имени собственном.



До конца года во всех московских школах должно завершиться внедрение информационной системы, включающей в себя электронные дневники. Между тем родители школьников жалуются, что им до сих пор не выдали пароли от дневников, а домашние задания там появляются поздно вечером, из-за чего ученикам приходится сидеть над уроками по ночам. Об этом пишет "Газета.Ru" В электронный дневник заносятся все домашние задания, статистика успеваемости, расписание уроков, оценки с комментарием учителей. Здесь же родители могут задать вопрос учителю, связаться с классным руководителем или школьной администрацией, а также предупредить учителя о том, что ребенка не будет в школе Однако сейчас электронный дневник доставляет немало неудобств: в некоторых школах родителям, которые забывают нажимать на кнопку "ознакомлен с дневником", пригрозили отправить жалобу в органы опеки. При этом на прочтение электронного дневника выделяют три дня - с пятницы по понедельник, когда многие стараются уехать из города и не всегда имеют доступ в интернет. К тому же пароли от дневника до сих пор не выдали не только родителям, но и многим учителям. Некоторые преподаватели выкладывают домашнее задание поздно вечером, уже из дома, а сделать его часто нужно уже к следующему утру.Кроме того, с начала учебного года все столичные гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением того или иного предмета, а также коррекционные и спецшколы будут называться просто школами вне зависимости от качества обучения. Многие родители недовольны этим, заявляя, что в спецшколах с углубленным изучением иностранных языков в связи со снятием статуса было сокращено количество часов, отведенных на иностранные языки. А в некоторых спецшколах якобы "лишние" часы сделали платными дополнительными занятиями. В департаменте образования сложившуюся ситуацию не комментируют, тогда как в Общественной палате полагают, что слова "лицей" или "гимназия" необходимо сохранить в имени собственном.



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