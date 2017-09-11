В столице объявлено штормовое предупреждение Рубрики: Погода

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Автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций и по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендовано соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Как сообщили в столичном метеобюро , до 16:00 в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами гроза.Автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций и по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендовано соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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