Водители жалуются на разметку и дорожные знаки на новых развязках

31 августа 2017 г. Автомобилистов возмутили невидимые бордюры перед новыми трамвайными остановками в Москве

Перед остановками-островками на Бульварном кольце были поставлены бетонные бордюры без опознавательных знаков, сливающиеся в темноте с асфальтом. Это уже привело как минимум к одной серьезной аварии с возгоранием.