Полиция Москвы обеспечит безопасность зрителей фильма "Матильда" Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Также он прокомментировал решение некоторых столичных кинотеатров не показывать новую работу Учителя, подчеркнув, что мэрия Москвы не будет диктовать кинотеатрам, что именно они должны включать в репертуар. "У каждого кинотеатра, у каждой киносети есть право: показывать или не показывать фильм. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику кинотеатров, не вправе разрешать или запрещать показывать фильм, получивший прокатное удостоверение", - пояснил заммэра.



Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино"



Напомним, фильм Алексея Учителя "Матильда", который выйдет на экраны 26 октября, рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс: противников фильма, в числе которых депутат Госдумы Наталья Поклонская, возмутил тот факт, что режиссер перенес на экран любовные отношения императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы. Картину косвенно поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявив на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" о проявлении агрессии и нетерпимости в сфере культуры.



"Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел", - сказал Медведев, призвав чиновников "подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать". Название фильма в речи премьер-министра, впрочем, не прозвучало.



Власти Чечни и Дагестана обратились в Минкультуры с просьбой исключить их регион из прокатного удостоверения. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уточнил свою позицию, заявив, что административного запрета на показ фильма не будет, потому что "в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма". Вслед за Чечней о неприятии картины заявили и власти Ингушетии. Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников заявил о том, что столичные правоохранители готовы обеспечить все необходимые меры безопасности во время показов фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". "Мы всегда готовы обеспечить безопасность. Но мне кажется, что на пустом месте создан ажиотаж", - заявил Печатников ТАСС.Также он прокомментировал решение некоторых столичных кинотеатров не показывать новую работу Учителя, подчеркнув, что мэрия Москвы не будет диктовать кинотеатрам, что именно они должны включать в репертуар. "У каждого кинотеатра, у каждой киносети есть право: показывать или не показывать фильм. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику кинотеатров, не вправе разрешать или запрещать показывать фильм, получивший прокатное удостоверение", - пояснил заммэра.Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от проката фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за угроз со стороны противников картины. "Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заверил глава сети Роман Линин. Министр культуры РФ Владимир Мединский подверг такое решение жесткой критике, как и ряд деятелей культуры, увидевшие в этом решении опасный прецедент самоцензуры.Напомним, фильм Алексея Учителя "Матильда", который выйдет на экраны 26 октября, рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс: противников фильма, в числе которых депутат Госдумы Наталья Поклонская, возмутил тот факт, что режиссер перенес на экран любовные отношения императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы. Картину косвенно поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявив на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" о проявлении агрессии и нетерпимости в сфере культуры."Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел", - сказал Медведев, призвав чиновников "подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать". Название фильма в речи премьер-министра, впрочем, не прозвучало.Власти Чечни и Дагестана обратились в Минкультуры с просьбой исключить их регион из прокатного удостоверения. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уточнил свою позицию, заявив, что административного запрета на показ фильма не будет, потому что "в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма". Вслед за Чечней о неприятии картины заявили и власти Ингушетии.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ Продюсеры, режиссеры и актеры осудили отказ кинотеатров от показа "Матильды"

www.NEWSru.com Кинотеатры "Синема парк" и "Формула кино", купленные миллиардером Мамутом, отказались показывать "Матильду" из-за угроз 10 августа 2017 г. Власти столицы не будут "административно запрещать" показ фильма "Матильда"

