Жители Тимирязевского района устроили народный сход возле управы после попытки сократить команду независимых мундепов Рубрики: Общество

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Прямую трансляцию от здания управы вел проект



Участники народного схода рассказали, что в нарушение закона вскрытие опломбированных пакетов с бюллетенями перед пересчетом голосов проходило без свидетелей. А сам пересчет производился по жалобе одного из кандидатов в депутаты, хотя это не является основанием для пересчета. В течение четырех часов данные первого протокола с заверенными результатами голосования не вносились в государственную автоматизированную систему "Выборы".



Дополнительные голоса получила кандидат от "Единой России" Марина Москвина, набравшая при первоначальном подсчете 42 голоса. При пересчете оказалось, что дополнительные голоса за нее проставлены чернилами, отличающимися по цвету от других "галочек". Недовольным избирателям пытаются внушить, что это произошло из-за того, что у некоторых голосующих "кончилась паста". Однако жители уверены, что такое объяснение не выдерживает критики, так как фамилия Москвиной стояла в середине списка в бюллетене.



При этом у самой Москвиной, по свидетельству кандидатов, не было вопросов к первому протоколу. Пересчет голосов в пользу кандидата от ЕР существенно влияет на итоги выборов в Тимирязевском районе. Депутатского кресла лишается член команды Галяминой Ольга Смирнова, которая первоначально проходила пятым кандидатом. Если она потеряет место в Совете депутатов, численный перевес окажется на стороне "Единой России". Таким образом, шанс выбрать независимого председателя совета будет потерян. Жители Тимирязевского района Москвы собрались на народный сход около управы, протестуя против подтасовки результатов муниципальных выборов. По итогам голосования в Совет депутатов прошли восемь независимых кандидатов из команды Юлии Галяминой. Однако в ночь на 11 сентября территориальная избирательная комиссия (ТИК) пересчитала голоса, хотя протокол с результатами уже был подписан и заверен печатью. В результате кандидат от "Единой России" получил дополнительные 28 голосов, а команда Галяминой рискует потерять одного члена и большинство в совете.Прямую трансляцию от здания управы вел проект "Московский активист" в Facebook. В управе проходило собрание ТИК по итогам выборов, однако внутрь сначала не пускали даже избранных муниципальных депутатов. Трансляцию заседания вел на своей странице в Facebook избранный депутат Евгений Белавский Участники народного схода рассказали, что в нарушение закона вскрытие опломбированных пакетов с бюллетенями перед пересчетом голосов проходило без свидетелей. А сам пересчет производился по жалобе одного из кандидатов в депутаты, хотя это не является основанием для пересчета. В течение четырех часов данные первого протокола с заверенными результатами голосования не вносились в государственную автоматизированную систему "Выборы".Дополнительные голоса получила кандидат от "Единой России" Марина Москвина, набравшая при первоначальном подсчете 42 голоса. При пересчете оказалось, что дополнительные голоса за нее проставлены чернилами, отличающимися по цвету от других "галочек". Недовольным избирателям пытаются внушить, что это произошло из-за того, что у некоторых голосующих "кончилась паста". Однако жители уверены, что такое объяснение не выдерживает критики, так как фамилия Москвиной стояла в середине списка в бюллетене.При этом у самой Москвиной, по свидетельству кандидатов, не было вопросов к первому протоколу. Пересчет голосов в пользу кандидата от ЕР существенно влияет на итоги выборов в Тимирязевском районе. Депутатского кресла лишается член команды Галяминой Ольга Смирнова, которая первоначально проходила пятым кандидатом. Если она потеряет место в Совете депутатов, численный перевес окажется на стороне "Единой России". Таким образом, шанс выбрать независимого председателя совета будет потерян.



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