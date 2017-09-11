Турецкие строительные компании проявили интерес к программе реновации

Турецкие строительные компании проявляют интерес к участию в московской программе реновации жилья, сообщил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Его цитирует "Интерфакс"
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"Турецкие компании очень заинтересованы в участии в столичной программе реновации в качестве подрядчиков. В настоящее время мы ведем переговоры с турецкими строительными концернами", — сказал Тимофеев, уточнив, что об объемах возможного участия турецких строителей в программе реновации говорить пока рано. Тем не менее, по словам чиновника, этим компаниям выгодно участие в программе реновации. "Это государственный заказ со стабильной ценой. Турецкие компании умеют и любят работать в таких условиях", - подчеркнул Тимофеев.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проектирование домов по программе реновации завершится осенью, а первые торги на строительные подряды могут пройти до конца весны следующего года
При этом он не исключил, что зарубежные компании и компании с иностранным капиталом смогут участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков.