Турецкие строительные компании проявили интерес к программе реновации Рубрики: Недвижимость

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"Турецкие компании очень заинтересованы в участии в столичной программе реновации в качестве подрядчиков. В настоящее время мы ведем переговоры с турецкими строительными концернами", — сказал Тимофеев, уточнив, что об объемах возможного участия турецких строителей в программе реновации говорить пока рано. Тем не менее, по словам чиновника, этим компаниям выгодно участие в программе реновации. "Это государственный заказ со стабильной ценой. Турецкие компании умеют и любят работать в таких условиях", - подчеркнул Тимофеев.



Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проектирование домов по программе реновации завершится осенью, а первые торги на строительные подряды могут пройти до конца весны следующего года При этом он не исключил, что зарубежные компании и компании с иностранным капиталом смогут участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков. Турецкие строительные компании проявляют интерес к участию в московской программе реновации жилья, сообщил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Его цитирует "Интерфакс" "Турецкие компании очень заинтересованы в участии в столичной программе реновации в качестве подрядчиков. В настоящее время мы ведем переговоры с турецкими строительными концернами", — сказал Тимофеев, уточнив, что об объемах возможного участия турецких строителей в программе реновации говорить пока рано. Тем не менее, по словам чиновника, этим компаниям выгодно участие в программе реновации. "Это государственный заказ со стабильной ценой. Турецкие компании умеют и любят работать в таких условиях", - подчеркнул Тимофеев.Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проектирование домов по программе реновации завершится осенью, а первые торги на строительные подряды могут пройти до конца весны следующего года При этом он не исключил, что зарубежные компании и компании с иностранным капиталом смогут участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков.



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