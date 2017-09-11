NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
сентября
pda
Поиск
Архив

Турецкие строительные компании проявили интерес к программе реновации
13 сентября 2017 г. | Время публикации 12:32
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Турецкие строительные компании проявляют интерес к участию в московской программе реновации жилья, сообщил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Его цитирует "Интерфакс".

"Турецкие компании очень заинтересованы в участии в столичной программе реновации в качестве подрядчиков. В настоящее время мы ведем переговоры с турецкими строительными концернами", — сказал Тимофеев, уточнив, что об объемах возможного участия турецких строителей в программе реновации говорить пока рано. Тем не менее, по словам чиновника, этим компаниям выгодно участие в программе реновации. "Это государственный заказ со стабильной ценой. Турецкие компании умеют и любят работать в таких условиях", - подчеркнул Тимофеев.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проектирование домов по программе реновации завершится осенью, а первые торги на строительные подряды могут пройти до конца весны следующего года При этом он не исключил, что зарубежные компании и компании с иностранным капиталом смогут участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти Москвы назвали сроки начала строительства домов по программе реновации
9 сентября 2017 г.
Власти Москвы назвали сроки начала строительства домов по программе реновации
Список для стартовых площадок будет определен в начале октября этого года. На данный момент завершается проработка около 300 стартовых площадок, на которых планируют построить 20% домов от всего объема программы.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.09.2017   15:11
4
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 13 сентября 2017 г. // Последняя новость 14:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>