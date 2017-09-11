Мемориальную табличку Борису Немцову предложили разместить в подъезде дома

Инициаторы установки мемориальной доски Борису Немцову не нарушат закон, если разместят памятный знак в подъезде дома, где жил политик. Как сообщил "Интерфаксу"
источник в столичной администрации, установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома является нарушением закона, однако на территорию внутри подъезда действие закона не распространяется.
Ранее сообщалось, что активисты незарегистрированного националистического движения SERB демонтировали мемориальную доску
с именем Немцова с дома в центре Москвы, в котором жил политик, и отнесли ее в УВД по Центральному округу. Позднее ряд сторонников Немцова заявили о намерении вернуть табличку на прежнее место. Жильцы дома 9 по Климентовскому переулку полагают, что стены дома являются общим имуществом, а табличка - их собственностью, и рассматривают ее снятие как акт вандализма и самоуправства. Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков, ставший инициатором голосования
об установке таблички, планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества.
Между тем на сторону националистов встали в столичном правительстве: вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что табличка была установлена незаконно и поэтому должна быть демонтирована. Отвечая на вопрос, почему это не было сделано официально, чиновник пояснил, что префектура, которая проводит рейды по выявлению незаконно установленных объектов, "не доехала до дома, где установили табличку Немцову".