Мемориальную табличку Борису Немцову предложили разместить в подъезде дома

12 сентября 2017 г. С дома в центре столицы сняли памятный знак Борису Немцову, установленный жильцами

Табличку демонтировали представители движения SERB, известные нападениями на оппозиционеров. В столичном правительстве заявили, что знак должен быть демонтирован в любом случае, однако чиновники до него "не доехали".