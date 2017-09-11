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В Восточном округе Москвы по итогам муниципальных выборов пытались "перерисовать" голоса в пользу кандидатов от ЕР
13 сентября 2017 г. | Время публикации 16:24 | Последние изменения 18:40
Рубрики: Общество  
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АГН Москва/Кирилл Зыков
Избирательная комиссия Восточного муниципального округа Москвы пыталась сфальсифицировать результаты прошедших 10 сентября выборов в пользу кандидатов от "Единой России". Об этом рассказала на своей странице в Facebook член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Новокосино с правом решающего голоса Елена Чуевская.

По итогам выборов на участке 943 больше всего голосов избирателей получили кандидаты от "Справедливой России" Геннадий Алейников и Сергей Кулагин. Представительницы "Единой России" Наталья Шишкина и Надежда Никульшина получили 56 и 59 голосов соответственно. Протоколы голосования с такими результатами были заверены, данные внесены в государственную автоматизированную систему "Выборы".

Однако днем 11 сентября на сайте Мосгоризбиркома появились совершенно иные цифры. Голоса победителей и часть недействительных бюллетеней были перераспределены между Шишкиной и Никульшиной. Это "решительно повлияло" на итоги по округу, пишет Чуевская. Во втором протоколе двум кандидатам прибавили по 77 голосов, а одному - 86.

"Скорее всего, кому-то сверху не понравились результаты выборов, и поступила команда на одном из участков составить повторные пересчет и протокол", - предположила Чуевская в беседе с "Открытой Россией". Чуевская подала заявление в прокуратуру Восточного округа, но опасалась, что дело попытаются представить как "ошибку, из-за которой пришлось делать повторный протокол". В Мосгоризбиркоме при подаче жалобы выразили надежду, что "как-нибудь все утрясется". При активном вмешательстве журналистов, члена ТИК с правом решающего голоса и юристов первоначальные результаты выборов были возвращены.

Похожая ситуация складывается в Тимирязевском районе Москвы, где в Совет депутатов прошли 8 независимых кандидатов. Участник победившей команды Евгений Белавский рассказал, что местный ТИК незаконно вскрыл пачку с бюллетенями на 435 избирательном участке "и пририсовал 28 голосов кандидату от "Единой России" Марине Москвиной. В результате этих махинаций выигравший кандидат от Союза жителей Тимирязевского района Ольга Смирнова потеряла свое место". В 18:00 у территориального избиркома в Астрадамском проезде, 4 пройдет народный сход в защиту голосов избирателей за независимых кандидатов.

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