Заммэра Ликсутов назвал автомобиль "худшей инвестицией" для москвича

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов назвал покупку личного автомобиля в Москве плохой инвестицией. По его словам, горожане пользуются машиной всего 7% времени, а платят за ее обслуживание в полном объеме, передает радиостанция "Говорит Москва"
.
"Вы платите за страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить, - заявил он. - Вам принадлежит машина 24 на семь, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Ну, допустим, месяц. Остальное - 11 месяцев - машина у вас стоит, теряет деньги".
В противовес личному автотранспорту заммэра отметил существенное увеличение столичного парка такси и рост каршеринга. По его словам, до конца года на дорогах столицы появится до 20 тысяч новых такси и около двух тысяч машин каршеринга. Заммэра назвал московский парк аренды автомобилей одним из самых дешевых и динамично развивающихся в мире.
Одновременно с этим власти Москвы и Подмосковья разрабатывают программу по развитию перехватывающих парковок. Сейчас этот проект в первую очередь связан с пригородными железнодорожными станциями. По словам Ликсутова, мэр поручил чиновникам стараться организовать парковочное пространство "на любом участке земли, который прилегает к станции метро".
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что отказ москвичей от активного использования личного автотранспорта в ближайшее время маловероятен
и это будет происходить постепенно за счет активного использования общественного транспорта и такси. По словам Кузнецова, следующим шагом развития автомобильной инфраструктуры должно стать "нормальное рассредоточенное расположение машин в профиле улиц" и относительно небольшое количество платных парковок.