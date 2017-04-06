Депутат Госдумы пожаловался в ФАС и Генпрокуратуру на недолговечную московскую плитку

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру с просьбой проверить программу благоустройства и укладки плитки в 2016 году. Поводом для запроса стало разрушение тротуаров, выложенных гранитной плиткой в прошлом году, пишет "Коммерсант"
, ссылаясь на текст обращения.
Рашкин просит проверить действия подрядчика, в результате которых плитка крошится и ломается, в том числе на Тверской, и просит включить их в число недобросовестных поставщиков. Депутат цитирует заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, который говорил, что подобное благоустройство "никто не будет делать снова еще 70-100 лет. Вот и считайте, сколько прослужат материалы".
ФАС перенаправила запрос в Главное контрольное управление Москвы. Чтобы включить подрядчика в реестр недобросовестных, нужно, чтобы заказчик сам сообщил ФАС о поставщиках, с которыми контракты были расторгнуты из-за нарушений. Это следует из ответа главы антимонопольной службы Игоря Артемьева. При этом ведомство готово провести внеплановую проверку действий заказчиков по конкурсам, которые вызвали у Рашкина подозрения.
Разрушение плитки на недавно отремонтированных улицах москвичи наблюдают каждый год. Уже в марте стало понятно, что уложенная летом плитка за зиму вздыбилась
. На Тверской плитка начала ходить ходуном уже после Дня города, к которому ее и благоустраивали. Покровка и Маросейка развалились менее чем за два года
. Примеры качественно уложенной плитки, которая выдерживает перепад температур и нагрузку, встречаются гораздо реже. Зимой плиточные улицы и площади превращаются в гигантские катки
.