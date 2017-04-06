Депутат Госдумы пожаловался в ФАС и Генпрокуратуру на недолговечную московскую плитку

13 марта 2017 г. В благоустроенном центре Москвы плитка "сошла" вместе со снегом

Обещанная властями "комфортная среда" в центре Москвы так и осталась обещанием. Пришедшее в город тепло обнажило все проблемы масштабного благоустройства, которое за огромные деньги проводилось лишь несколько месяцев назад.