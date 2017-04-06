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Депутат Госдумы пожаловался в ФАС и Генпрокуратуру на недолговечную московскую плитку
14 апреля 2017 г. | Время публикации 14:09 | Последние изменения 14:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру с просьбой проверить программу благоустройства и укладки плитки в 2016 году. Поводом для запроса стало разрушение тротуаров, выложенных гранитной плиткой в прошлом году, пишет "Коммерсант", ссылаясь на текст обращения.

Рашкин просит проверить действия подрядчика, в результате которых плитка крошится и ломается, в том числе на Тверской, и просит включить их в число недобросовестных поставщиков. Депутат цитирует заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, который говорил, что подобное благоустройство "никто не будет делать снова еще 70-100 лет. Вот и считайте, сколько прослужат материалы".

ФАС перенаправила запрос в Главное контрольное управление Москвы. Чтобы включить подрядчика в реестр недобросовестных, нужно, чтобы заказчик сам сообщил ФАС о поставщиках, с которыми контракты были расторгнуты из-за нарушений. Это следует из ответа главы антимонопольной службы Игоря Артемьева. При этом ведомство готово провести внеплановую проверку действий заказчиков по конкурсам, которые вызвали у Рашкина подозрения.

Разрушение плитки на недавно отремонтированных улицах москвичи наблюдают каждый год. Уже в марте стало понятно, что уложенная летом плитка за зиму вздыбилась. На Тверской плитка начала ходить ходуном уже после Дня города, к которому ее и благоустраивали. Покровка и Маросейка развалились менее чем за два года. Примеры качественно уложенной плитки, которая выдерживает перепад температур и нагрузку, встречаются гораздо реже. Зимой плиточные улицы и площади превращаются в гигантские катки.

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