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Центр и спальные районы Москвы свяжут единой велосетью
14 апреля 2017 г. | Время публикации 15:54 | Последние изменения 17:22
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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Moscow-Live.ru
500 новых велосипедов будут ежегодно пополнять парк городского велопроката Москвы, а все велополосы и велодорожки в городе свяжут в единую велосеть, которая позволит беспрепятственно передвигаться из спальных районов в центр города. Об этом на открытии Второго Международного велоконгресса сообщила замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, сейчас пользователями столичного велопроката являются около полумиллиона человек: в 2016 году количество поездок на велопрокате выросло в 15 раз по сравнению с 2014 годом и по итогам прошлого года составило более полутора миллионов поездок. Поэтому велопрокат собираются развивать и за пределами центра столицы, планируя ежегодно добавлять по 500 новых велосипедов и по 50 новых станций. "По итогам этого года планируется, что у нас будет уже 360 станций велопроката и 3600 новых велосипедов", - заявила Бисембаева.

Она также добавила, что планы нынешней реконструкции по программе "Моя улица" предусматривают в том числе и создание единой сети велодорожек. каждый раз, когда какая-либо улица планируется к реконструкции, мы даем свои вводные по развитию велоинфраструктуры и надеемся, что рано или поздно это сложится в некую сеть и позволит велосипедистам безопасно перемещаться по улицам города", - отметила чиновница.

Основатель движения "Let's bike it" Владимир Кумов также заявил, что столица нуждается в велосипедной связке спальных районов с центром города. "Если связать спальные районы с центром города, гораздо больше людей передвигалось бы на велосипеде. И безусловно, надо повышать безопасность, строить велополосы, велодорожки. Пока нет безопасности, не будет такого "бума" велодвижения, как в Европе", - подчеркнул он.

Журналисты отмечают, что передвигаться по центру Москвы сейчас по сути самоубийственно, и дело не только в инфраструктуре: водители не готовы мириться с велосипедистами на дорогах, а по пути нет магазинов, где можно было бы купить воды в жару. А Глава движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов вообще не видит особого смысла в передвижении по городу на велосипеде просто потому, что от работы до дома чересчур далеко ехать. По его словам, чтобы добраться в нужную точку, людям необходимо преодолевать по 80 километров в день, что не под силу даже спортсменам.

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