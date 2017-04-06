Телеведущего Павла Лобкова оштрафовали за съемку в костюме пениса в центре Москвы

Полиция задержала в районе Никольской улицы ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова, одетого в костюм в виде мужского полового органа. Об этом сообщает Русская служба ВВС
со ссылкой на запись коллеги Лобкова Сергея Ерженкова в Facebook. На момент написания заметки пост Ерженкова уже был недоступен.
"Павел Лобков своим костюмом подчеркивал композиционное единение с уличной инсталляцией в виде пасхального яйца", – говорится в подписи к фотографии ведущего. Яйца установлены в Москве в рамках городского пасхального фестиваля, который открылся 12 апреля. "Полиция не оценила – Пашу задержали", – сообщил Ерженков.
Как сообщает телеканал "Дождь"
, Лобков снимался в сатирическом сюжете для программы "Бремя новостей", посвященном пасхальным инсталляциям на улицах Москвы. На ведущем был "надувной костюм "Шалун", напоминающий пенис", говорится в сообщении.
Полицейские сочли, что Лобков нарушает общественный порядок. Его задержали, когда он переодевался в обычную одежду, и отвезли в ОВД "Китай-город". Оператора, который снимал сюжет, задерживать не стали, добавляет "Медуза"
. В итоге Лобкова оштрафовали на 500 рублей, изъяв "реквизит", сообщил Ерженков в Facebook
.
В тексте протокола говорится, что Лобков "совершил мелкое хулиганство, а именно: прогуливался в общественном месте в ростовом костюме в виде мужского полового органа, тем самым выражал явное неуважение к обществу, оскорблял общественную нравственность, на замечания не реагировал", цитирует
"Дождь". На телеканале уточнили, что вещи у Лобкова не изымались.