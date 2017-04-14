Район Печатники потеряет еще минимум 1,5 миллиона из-за скандального "сухого" фонтана

Так называемый "сухой" фонтан в столичном районе Печатники, на строительстве которого были в никуда потрачены 11 миллионов рублей, продолжает оставаться бездонной бочкой для местного бюджета. На днях власти решили выделить еще 1,5 миллиона рублей на строительство нового фонтана на том же месте, а заодно и "благоустроить" прилегающую территорию лавочками и урнами, говорится в статье муниципального депутата Максима Мотина на портале "Народный совет района Печатники".
Фонтан, прозванный москвичами "поилкой для голубей", был открыт возле станции метро "Печатники" в 2014 году. Изначальный проект благоустройства включал небольшой круглый фонтан и скамейки вокруг него, но в итоге рабочие вырыли прямоугольную траншею, закатали ее в плитку вместе с частью газона и вырубили ряд кустарников. Проработало чудо архитектуры недолго: в июле прошлого года глава районной управы Сергей Григорьев заявил, что фонтан сломался и восстановлению не подлежит, а потому нужно "сделать реальный проект и уже под него искать средства".
По указанию префекта ЮВАО Андрея Цыбина на месте старого фонтана было решено построить новый, одна лишь подготовка проекта которого обошлась почти в 3 миллиона рублей. Что этот проект из себя представляет - не ясно. По словам Мотина, муниципальным депутатам предложили согласовать выделение 1,5 миллиона рублей на покупку "какого-то маленького, старомодного и доисторического фонтана, пары лавочек с урнами и информационного стенда". "При этом никакой проектно-сметной документации. Депутаты "Единой России" со словами "ну а какая разница" традиционно глядя в стол или друг на друга проголосовали "за", - рассказал автор заметки.
Активист местной общественной организации "Народный Совет района Печатники" Рустам Билялов в беседе с NEWSmsk.com заметил, что, с большой долей вероятности, новые работы на месте печально известного фонтана обернутся очередными скандалами. Мало того, что проект благоустройства никто не видел, так и за его реализацию будет отвечать ГБУ "Жилищник", которое в своей истории не построило ни одного фонтана. Коллега Билялова, муниципальный депутат Виталий Третьюхин, в свою очередь, рассказал, что попытки привлечь к расследованию ситуации правоохранителей ни к чему не привели: полиции хватило обещания главы управы провести внутреннее расследование, об итогах которого, впрочем, никто не знает.
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