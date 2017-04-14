Район Печатники потеряет еще минимум 1,5 миллиона из-за скандального "сухого" фонтана

28 июля 2014 г. Блоггеры раскритиковали "сухой" фонтан, открывшийся в Печатниках

У станции метро "Печатники" открыли фонтан, который успел приобрести скандальную известность еще в прошлом году. Блоггеры отмечают, что новый фонтан, который непонятно зачем обнесли бордюром, фактически перекрыл пешеходам путь.