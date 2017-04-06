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Первый поезд нового поколения "Москва" появился на Таганско-Краснопресненской линии метро
14 апреля 2017 г. | Время публикации 12:28 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Владимир Песня
Поезда нового поколения "Москва" начали курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Как передает корреспондент агентства "Москва", первые пассажиры вошли в поезд на станции "Пушкинская". В салоне организован сквозной проход. Это позволит пассажирам равномерно занимать места и выходить через удобные для них двери. Отсутствие отдельных вагонов снижает риск падения пассажиров с платформы.

Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход. По сравнению с классическими составами вместимость нового поезда увеличена почти на треть. Для стоячих пассажиров предусмотрены мягкие выступы на стенах. Каркас поручней улучшен, все они имеют теплое покрытие, передает "Интерфакс".

Впервые в истории московского метро в головных вагонах оборудованы специальные места для инвалидов-колясочников – со спинкой для коляски, ремнем безопасности и кнопкой связи с машинистом. В салоне поезда установлены сенсорные панели с интерактивной схемой метро, зарядные устройства для гаджетов. Светодиодные лампы меняют освещение в зависимости от времени суток. По утрам используется белый свет, по вечерам – теплый и расслабляющий желтый.

К концу года на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать более 30 таких составов. Полностью поезда на линии обновят к 2020 году. В день запуска "Москвы" в метро наградили авторов лучших слоганов для нового поезда. В конкурсе участвовали сообществ московского метро в Instagram, Facebook и "ВКонтакте", пользователи мобильного приложения метрополитена.

Подписчики выбрали лучшие слоганы с помощью лайков, а в приложении "Метро Москвы" победитель определился генератором случайных чисел. Лучшими были признаны слоганы: "Москва – с комфортом по пути", "Москва – скорость в движении", "Состав "Москва" – надежность в восьми вагонах, как мощь и стать у града на семи холмах!", "Зарядись энергией Москвы!". Победители получили сувениры с символикой поезда "Москва".

Название для нового поезда было выбрано по итогам голосования в проекте "Активный гражданин". Из десяти самых популярных названий, придуманных горожанами, в лидеры выбились три самых незамысловатых – "Москва", "Столица" и "Мегаполис". Среди других названий фигурировали "Молния", "Ветер", "Снегирь", "Метеор". Во время предварительного отбора, помимо очевидных названий, связанных с Москвой и скоростью, попадались и такие, как "Стрекотун", "Пульсар", "Стремглав", "Метролёт".
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