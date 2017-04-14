Вместо троллейбусов на Садовое кольцо хотят выпустить "надежный" электротранспорт, которого пока нет

Троллейбусы вряд ли полностью вернутся на Садовое кольцо. Их заменит "качественный, хороший, надежный электрический транспорт". Об этом заммэра Москвы глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил на встрече со студентами экономического факультета МГУ 10 апреля, передает "Интерфакс"
. При этом массового использования электробусов пока нет не только в Москве, но и во всем мире.
Напомним, в прошлом году троллейбусы на Садовом кольце убрали и заменили автобусами при переустройстве контактной сети по программе "Моя улица". Москвичи заподозрили, что власти пытаются таким образом постепенно вытравить троллейбусы из столицы, хотя полноценной замены им в плане экологичности нет. За последние несколько лет Москва лишилась почти четверти троллейбусных маршрутов, большинство из них так и не вернулось на линии.
В феврале глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов в эфире радиостанции "Говорит Москва"
не исключил, что десятки троллейбусных маршрутов могут заменить автобусными в 2017 году, "потому что ситуация с производством троллейбусов в стране катастрофическая", и автобусы закупать экономически выгоднее. "Нам предлагают самим заняться троллейбусостроением, нам предлагают покупать мифические польские, венгерские, чешские троллейбусы... У нас нет хорошего российского троллейбуса, который был бы адекватен по соотношению цена-качество", – сказал глава Мосгортранса (цитата по ТАСС).
Сейчас в Москве тестируют электробусы российского
и финского производства. Оба находятся в "достаточно высокой степени готовности", сообщил Михайлов 14 апреля в интервью телеканалу "Москва 24"
. По итогам испытаний до конца года планируется выработать наиболее удобное и качественное техническое решение для Москвы.
Тестируемые электробусы способны проходить на одной зарядке 50-100 километров, рассказал Михайлов. При испытаниях большое внимание уделяется возможности скоростной зарядки батареи, но на некоторых маршрутах это будет невозможно, отметил глава "Мосгортранса". "Коллеги, которые сейчас работают с нами по теме электробусов, делают тесты с калькулятором в руках. Задача такая, чтобы приход электробуса в Москву был экономически эффективен", – сказал Михайлов.
Между тем даже зарубежные страны используют электробусы пока только в экспериментальном режиме, отмечает портал "Транспорт в России"
. "В Москве нет даже и этого. Экспериментальные модели электробусов поступают и исчезают одна за другой. При этом ни одна из них еще не в состоянии отработать полный рабочий день без подзарядки", – говорится в материале. В "Мосгортрансе" ссылаются лишь на "осторожные прикидки", позволяющие говорить, что использование электробуса в столице возможно.