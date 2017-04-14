Вместо троллейбусов на Садовое кольцо хотят выпустить "надежный" электротранспорт, которого пока нет

13 декабря 2016 г. МК: к 2018 году в столице останется не более 200 троллейбусов

Власти неоднократно обещали вернуть троллейбусы на Садовое кольцо, однако запуск постоянно откладывается. Между тем троллейбусные парки объединяют с автобусными, площади отдают под застройку, а троллейбусы разбирают на запчасти.