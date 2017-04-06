Власти вернулись к вопросу организации речного транспорта в столице

2 августа 2016 г. От ЗИЛа до "Китай-города" можно будет добраться по реке за 20 минут

После реконструкции в районе появится 11-километровая набережная, от которой будут ходить пассажирские трамвайчики. Помимо этого планируется построить паромную переправу до станции метро "Таганская" или "Китай-город".