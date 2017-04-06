Власти вернулись к вопросу организации речного транспорта в столице

Проект регулярных речных маршрутов разрабатывают в столице. Как сообщает телеканал "Москва 24"
, ссылаясь на президента московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилла Евдокимова, в первую очередь планируется активизировать участок от "Москвы–Сити" и маршрут от парка Коломенское до Братеево и Марьино.
Если идея окажется экономически оправданной, речные трамвайчики и катера станут полноценной частью городского транспорта. Так, в северной части города возможно открытие пассажирской навигации от Тушино до Северного речного вокзала, который в будущем может стать одним из пересадочных узлов.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отмечает, что основная задача пилотного проекта – соединить строящийся парк "Зарядье" с "Зилартом" и Нагатинской поймой. По его словам, речной транспорт может стать хорошей альтернативой наземному, хотя заменить его не сможет. Для того, чтобы новый транспорт оказался удобным для москвичей, необходимо поменять прибрежную инфраструктуру, сделав удобные пересадки от причалов на другие виды городского транспорта, в том числе автобусы и метро.
Напомним, речное такси и маршрутки-катамараны
собирались запускать в столице уже много раз и пока безуспешно, а организовать масштабную сеть частных перевозчиков в Москве невозможно. Тем не менее еще в 2014 году власти заявляли о том, что водное такси может стать регулярным видом общественного транспорта, в том числе за счет городских субсидий
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