Мэрия тратит миллиарды рублей на непопулярные городские газеты

14 января 2015 г. В Москве перестанут выпускать бумажные районные газеты

Районные СМИ переведут в электронный формат из-за их нерентабельности и низкого качества. Некоторые округа уже используют веб-страницы и радикально меняют контент. Окружные газеты по-прежнему будут выходить в печатном виде.