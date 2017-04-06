Пасха в Москве: перекрытия улиц, бесплатные автобусы и места гуляний Рубрики: Праздники

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14 и 15 апреля в центре Москвы



С 6:00 до 16:00 15 апреля будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области, а в воскресенье, 16 апреля с 06:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на улицах и дорогах вблизи кладбищ: список перекрытий доступен



В день Пасхи, с 00:00 16 апреля, парковка в Москве будет осуществляться бесплатно, а метро и МЦК в ночь с 15 на 16 апреля будут работать до 2:00. В Подмосковье в период православных праздников 16 и 23 апреля, а также 4 июня, будут организованы 19 специальных автобусных маршрутов. Как сообщается



Бесплатные маршруты будут организованы в Домодедово, Истре, Клину, Подольске, Ступино 16 и 23 апреля, а также 4 июня. Кроме того, в пасхальную ночь в Подольске будет организовано два специальных бесплатных ночных маршрута: "Троицкий собор-Юбилейная-Кутузово" и "Церковь (Красная горка)-Юбилейная-Цемзавод". С их помощью пассажиры смогут попасть в Троицкий собор и церковь святого Николая Подольского. Также обеспечен подъезд граждан к 346 кладбищам Московской области. Обновленное расписание и подробную информацию о маршрутах можно посмотреть



На фестивале "Пасхальный дар" научат лить колокола и печь баранки



До 23 апреля в столице в центре Москвы и городских парках проходит фестиваль "Пасхальный дар". Площадки фестиваля украсили свыше 100



На фестивальных площадках будет работать 143 торговых предприятия, в том числе 25 - от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций. До 16 апреля рестораторы включат в меню 250 постных блюд, а с 16 по 23 апреля - более 360 блюд пасхального меню. Также на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей с глазурью, сахарной пудрой, оригинальными начинками. Посетителей 24 площадок в центре Москвы и 19 городских парков ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки.



15 апреля на Тверской площади с 12:00 пройдет освящение куличей и других пасхальных угощений. В Новопушкинском сквере научат печь пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века, на улице Новый Арбат пройдут мастер-классы по декору куличей и созданию оригинальных праздничных украшений для дома. В Климентовском переулке пройдет мастер-класс "Праздник баранки: от зернышка до румяного бочка" и мастер-класс "Набойка по ткани". Для детей на Площади Революции проведут уроки фехтования, а "Литературная гостиная" на улице Арбат приглашает на мастер-класс "Ожившая сказка". А на Тверской улице возле памятника Сергею Есенину детей научат создавать пасхальные эко-композиции для украшения праздничного стола.



В воскресенье, 16 апреля, на улице Новый Арбат выступят молодые московские группы. На сцене площадки "Москва театральная" в Камергерском переулке с 14:00 гости фестиваля "Пасхальный дар" смогут увидеть театральные постановки по мотивам произведениям русских классиков. Также в течение всего фестиваля в анимационном шале на Пушкинской площади будет проходить акция "Добрый буккроссинг": желающие смогут сдать любые детские книжки и получить взамен другие, подписав открытку для того человека, которому достанется сданная книга. Красивые открытки для добрых пожеланий выдадут на месте.



А у храма Христа Спасителя вечером в воскресенье пройдет молодежный пасхальный флешмоб. Как передает ТАСС, после богослужения на площади перед храмом участники выстроят огромное 20-метровое пасхальное яйцо, внутри которого будут буквы "ХВ" и надпись "Пасха 2017", общей длиной 40 метров. По окончании флешмоба посетителей угостят куличом весом в полторы тонны, который будет украшен фигурой храма Христа Спасителя и Патриаршего моста из безе и мастики, а также изображениями Москвы-реки и пейзажей столицы.



На Пасху власти столичного региона организуют автобусные маршруты для посещения кладбищ и мест празднования, парковка в центре столицы станет бесплатной, а посетителей фестиваля "Пасхальный дар" ждут концерты, мастер-классы и специальное меню в ресторанах.14 и 15 апреля в центре Москвы ограничат движение в связи с проведением праздничных пасхальных мероприятий. Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, с 08:00 15 апреля до 20:00 16 апреля нельзя будет проехать по Елоховскому проезду и по Спартаковской улице от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы. Кроме того, по Нижней Красносельской улице от улицы Спартаковская до Елоховского проезда нельзя будет проехать 14 апреля с 19:00 до 20:00 и 15 апреля с 23:00 до 00:00. Это связано с проведением крестного хода.С 6:00 до 16:00 15 апреля будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области, а в воскресенье, 16 апреля с 06:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на улицах и дорогах вблизи кладбищ: список перекрытий доступен на сайте департамента региональной безопасности. С 00:30 до 23:30 16 апреля движение будет ограничено на участке улицы Петровка от Петровского бульвара до Рахмановского переулка в связи с проведением Петровского Пасхального фестиваля народного творчества.В день Пасхи, с 00:00 16 апреля, парковка в Москве будет осуществляться бесплатно, а метро и МЦК в ночь с 15 на 16 апреля будут работать до 2:00. В Подмосковье в период православных праздников 16 и 23 апреля, а также 4 июня, будут организованы 19 специальных автобусных маршрутов. Как сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, организовано 19 специальных маршрутов, 14 из которых предусматривают бесплатный проезд к местам захоронения и местам празднования.Бесплатные маршруты будут организованы в Домодедово, Истре, Клину, Подольске, Ступино 16 и 23 апреля, а также 4 июня. Кроме того, в пасхальную ночь в Подольске будет организовано два специальных бесплатных ночных маршрута: "Троицкий собор-Юбилейная-Кутузово" и "Церковь (Красная горка)-Юбилейная-Цемзавод". С их помощью пассажиры смогут попасть в Троицкий собор и церковь святого Николая Подольского. Также обеспечен подъезд граждан к 346 кладбищам Московской области. Обновленное расписание и подробную информацию о маршрутах можно посмотреть на сайте ГУП "Мострансавто" До 23 апреля в столице в центре Москвы и городских парках проходит фестиваль "Пасхальный дар". Площадки фестиваля украсили свыше 100 арт-объектов , а на Пушкинской площади работает открытая литейная мастерская "Колокольный завод", где каждый желающий сможет понаблюдать за тем, как изготавливают колокола. Всего в течение этого фестиваля планируется отлить 14 колоколов. Кроме того, на площадках фестиваля будет работать восемь выставок, 70 театральных и концертных постановок, 35 уличных научных программ, 30 экскурсий. На Тверской площади состоится пасхальный благотворительный бал.На фестивальных площадках будет работать 143 торговых предприятия, в том числе 25 - от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций. До 16 апреля рестораторы включат в меню 250 постных блюд, а с 16 по 23 апреля - более 360 блюд пасхального меню. Также на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей с глазурью, сахарной пудрой, оригинальными начинками. Посетителей 24 площадок в центре Москвы и 19 городских парков ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки.15 апреля на Тверской площади с 12:00 пройдет освящение куличей и других пасхальных угощений. В Новопушкинском сквере научат печь пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века, на улице Новый Арбат пройдут мастер-классы по декору куличей и созданию оригинальных праздничных украшений для дома. В Климентовском переулке пройдет мастер-класс "Праздник баранки: от зернышка до румяного бочка" и мастер-класс "Набойка по ткани". Для детей на Площади Революции проведут уроки фехтования, а "Литературная гостиная" на улице Арбат приглашает на мастер-класс "Ожившая сказка". А на Тверской улице возле памятника Сергею Есенину детей научат создавать пасхальные эко-композиции для украшения праздничного стола.В воскресенье, 16 апреля, на улице Новый Арбат выступят молодые московские группы. На сцене площадки "Москва театральная" в Камергерском переулке с 14:00 гости фестиваля "Пасхальный дар" смогут увидеть театральные постановки по мотивам произведениям русских классиков. Также в течение всего фестиваля в анимационном шале на Пушкинской площади будет проходить акция "Добрый буккроссинг": желающие смогут сдать любые детские книжки и получить взамен другие, подписав открытку для того человека, которому достанется сданная книга. Красивые открытки для добрых пожеланий выдадут на месте.А у храма Христа Спасителя вечером в воскресенье пройдет молодежный пасхальный флешмоб. Как передает ТАСС, после богослужения на площади перед храмом участники выстроят огромное 20-метровое пасхальное яйцо, внутри которого будут буквы "ХВ" и надпись "Пасха 2017", общей длиной 40 метров. По окончании флешмоба посетителей угостят куличом весом в полторы тонны, который будет украшен фигурой храма Христа Спасителя и Патриаршего моста из безе и мастики, а также изображениями Москвы-реки и пейзажей столицы.



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