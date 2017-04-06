Перехватывающую парковку для пассажиров электричек откроют в столице Рубрики: Городская инфраструктура

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При въезде автомобилист получит парковочный билет: для выезда ему нужно будет считать билет через паркомат и приложить к валидатору проездные билеты на электричку в обе стороны. Перехватывающая парковка на Крюковской площади рассчитана на 64 машино-места, семь из них предназначены для инвалидов. В дальнейшем такие парковки появятся и возле других железнодорожных станций.



Оставить автомобиль на стоянке смогут и те, кто не пользуется электричками или не доезжает до станций в пределах МКАД. Для них парковка, как и прежде, будет платной: с 07:00 до 22:00 - 50 рублей в час, с 22:00 до 07:00 - первый и второй час по 50 рублей, далее бесплатно. С понедельника, 17 апреля, парковка у железнодорожной станции "Крюково" начнет работать как перехватывающая. Горожане, которые пересаживаются с личного авто на электричку и едут от Зеленограда до любой железнодорожной станции в пределах МКАД (от Ховрино до Ленинградского вокзала), смогут оставлять там свои машины бесплатно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы При въезде автомобилист получит парковочный билет: для выезда ему нужно будет считать билет через паркомат и приложить к валидатору проездные билеты на электричку в обе стороны. Перехватывающая парковка на Крюковской площади рассчитана на 64 машино-места, семь из них предназначены для инвалидов. В дальнейшем такие парковки появятся и возле других железнодорожных станций.Оставить автомобиль на стоянке смогут и те, кто не пользуется электричками или не доезжает до станций в пределах МКАД. Для них парковка, как и прежде, будет платной: с 07:00 до 22:00 - 50 рублей в час, с 22:00 до 07:00 - первый и второй час по 50 рублей, далее бесплатно.



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