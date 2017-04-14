]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
апреля
pda
Поиск
Архив

Синоптики посоветовали москвичам доставать пуховики
14 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:27
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Весенней погоды в ближайшие дни не ожидается, Пасха в Москве будет облачной и холодной, сообщили РИА "Новости" в Росгидромете. В субботу, 15 апреля, в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью и утром местами гололедица.

Температура ночью от минус 2 до нуля, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в Москве 4-6, по области 3-8 градусов тепла. Северо-западный и западный ветер местами с порывами 12-17 метров в секунду. Утром 16 апреля в Москве до плюс двух градусов, днем температура поднимется до 4-6 тепла. Будет пасмурно, пройдет мокрый снег и дождь. "Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать", – сообщил собеседник агентства, посоветовав москвичам доставать пуховики.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.04.2017   1:10
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 15 апреля 2017 г. // Последняя новость 14 апреля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>