Синоптики посоветовали москвичам доставать пуховики Рубрики: Погода

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Температура ночью от минус 2 до нуля, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в Москве 4-6, по области 3-8 градусов тепла. Северо-западный и западный ветер местами с порывами 12-17 метров в секунду. Утром 16 апреля в Москве до плюс двух градусов, днем температура поднимется до 4-6 тепла. Будет пасмурно, пройдет мокрый снег и дождь. "Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать", – сообщил собеседник агентства, посоветовав москвичам доставать пуховики. Весенней погоды в ближайшие дни не ожидается, Пасха в Москве будет облачной и холодной, сообщили РИА "Новости" в Росгидромете. В субботу, 15 апреля, в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью и утром местами гололедица.Температура ночью от минус 2 до нуля, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в Москве 4-6, по области 3-8 градусов тепла. Северо-западный и западный ветер местами с порывами 12-17 метров в секунду. Утром 16 апреля в Москве до плюс двух градусов, днем температура поднимется до 4-6 тепла. Будет пасмурно, пройдет мокрый снег и дождь. "Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать", – сообщил собеседник агентства, посоветовав москвичам доставать пуховики.



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