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Московские архитекторы перечислили негативные последствия от поспешного сноса хрущевок
14 апреля 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Союз московских архитекторов (СМА) предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья и представил ряд аргументов против поспешного сноса хрущевок. По их мнению, выгода от сноса по сравнению с реконструкцией не очевидна, а новое строительство создаст многократную нагрузку на город и исказит облик Москвы.

К такому выводу эксперты пришли после обсуждения законопроекта о реновации на заседании Совета по градостроительному развитию Москвы и Академии архитектурного наследия. Программа реновации не учитывает в полном объеме долгосрочных затрат города и граждан, а также градостроительных, социальных, экологических и иных последствий, говорится на сайте СМА.

Чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей. Следовательно, в поясе реновации нужно будет прокладывать новые инженерные коммуникации, строить дороги и социальные учреждения. При этом скверов, парков, детских и спортивных площадок при повышении плотности заселения неизбежно станет меньше, опасаются архитекторы.

Попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. На это время качество жизни в них ухудшится. Архитекторы предупреждают и о росте социальной напряженности. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты.

"Инициатива реновации аварийного и ветхого жилья не должна обернуться очередной "градостроительной ошибкой", сопровождаемой непредсказуемыми стратегическими последствиями", – заключили в Союзе архитекторов. Эксперты настаивают на доработке столь значительного проекта с участием профессионального сообщества и с учетом предложений москвичей.

Основу адресного перечня сносимых домов планируется обнародовать в июне после всех опросов и голосований среди жителей хрущевок. Телефонные опросы уже начались, при этом горожане отмечают полную непрозрачность процедуры. В частности, остается неясным, как именно учитывается мнение жителей и где фиксируется.

Пользователи Facebook рассказывают, что звонки поступают не только на домашний, но и на мобильный телефон. В последнем случае у абонентов даже не спрашивают, в каком доме и районе они живут, являются ли собственниками, нанимателями или просто зарегистрированными жителями. При этом законопроект, который еще до принятия вызывает вопросы и споры, вообще не закрепляет необходимость спрашивать мнение жителей.

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Пятница, 14 апреля 2017 г. // Последняя новость 17:30
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