Московские архитекторы перечислили негативные последствия от поспешного сноса хрущевок

14 апреля 2017 г. Собянин пообещал "по минимуму" сносить пятиэтажки в центре Москвы, основной удар придется на север и северо-восток

Мэр также рассказал, когда москвичи узнают адреса сносимых домов, и прокомментировал тревожные сообщения, согласно которым жильцы из хрущевок в удобных для проживания районах после реновации могут оказаться на окраине города.