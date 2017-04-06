Собянин пообещал "по минимуму" сносить пятиэтажки в центре Москвы, основной удар придется на север и северо-восток

Основной объем пятиэтажек, которые войдут в программу реновации
жилья, сосредоточен в серединной части столицы и приближенной к МКАД, особенно на севере и северо-востоке города, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, именно там в первую очередь будет реализовываться программа реновации пятиэтажного жилого фонда, тогда как в центре города снос "будет по минимуму".
"Там очень много всяких таких спекулятивных историй запущено, что переселят за МКАД, что не дадут жилье, что те районы, которые находятся в отдалении от центра, будут переселять в последнюю очередь, что в центре, наоборот, дорогое жилье, будут в первую очередь. Все как раз наоборот. В центре практически ничего сноситься не будет. Это такая территория, связанная с памятниками, культурно-охранной зоной. Самая сложная территория", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ (цитата по агентству "Москва"
).
Мэр отметил, что конкретные даты сноса того или иного дома появятся "позднее, когда уже будет программа на трехлетку, пятилетку". Основа же адресного перечня сносимого жилья может быть обнародована в июне 2017 года "после всех опросов и голосований
". Затем, как уточнил Собянин, городские власти "найдут механизм", чтобы "довносить" в этот список еще какие-то дома.
Градоначальник также заверил, что экономить на строительстве новых квартир мэрия не будет, а предоставит "действительно качественное, красивое жилье и с хорошей отделкой". "Мы для себя приняли решение, что квартиры будут в полной отделке. Более того, эта отделка будет выше, чем эконом-класс, это уровень комфорт-класса. Это несколько необычно для социального жилья. Будет качество лучше, чем сегодня, скажем, средний обычный муниципальный ремонт", - подчеркнул Собянин. Проверить эти обещания можно будет уже ближайшей осенью, когда власти начнут предоставлять квартиры в новых домах. Впрочем, даже противники сноса неоднократно выражали мнение, что первые переселенцы действительно улучшат условия проживания - для мэрии это вопрос имиджа. Проблемы же программы реновации могут дать знать о себе позднее.