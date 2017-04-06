Собянин пообещал "по минимуму" сносить пятиэтажки в центре Москвы, основной удар придется на север и северо-восток

13 апреля 2017 г. Законопроект о реновации жилья не предполагает голосования по сносу того или иного дома

В мэрии лишь на словах обещают учитывать мнение жильцов по ликвидации их домов, но на законодательном уровне это никак не закрепляется. Зато проект разрешает сносить дома до того, как суд определит законность их сноса.