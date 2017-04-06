Жалобы на благоустройство по программе "Моя улица" начали принимать на портале "Наш город"

13 апреля 2017 г. Ситуация с парковками в центре Москвы после благоустройства станет еще хуже

Директор проекта констатировала, что пробки в центре города нужно "принять как данность", сделать с ними уже ничего нельзя. Пропускная способность улиц при благоустройстве остается прежней, парковок будет меньше.