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Жалобы на благоустройство по программе "Моя улица" начали принимать на портале "Наш город"
14 апреля 2017 г. | Время публикации 09:34 | Последние изменения 10:01
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
У горожан появилась возможность сообщить о нарушениях при проведении работ по благоустройству по программе "Моя улица". Онлайн-обращение можно оставить на портале "Наш город", если стройплощадки не отделены ограждениями, на улицах отсутствуют временные деревянные тротуары и пандусы для пешеходов, а строительная техника перекрывает проход и проезд там, где работы не ведутся.

Для этого на портале нужно выбрать категорию "Городская территория", а затем перейти в тему под названием "Благоустройство улиц - Некачественное содержание места проведения работ" и выбрать улицу, где проблема была обнаружена. Пока жалобы принимают лишь по тем улицам, где благоустройство уже стартовало. В этом списке есть Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары, 3-й Голутвинский переулок, Якиманская набережная.

Москвичи могут пожаловаться на отсутствие ограждений, деревянного настила и пандусов, прохода для пешеходов, а также на отсутствие временных знаков, установленных на период проведения работ, а также временной разметки полос и наземных пешеходных переходов и размещение строительной техники на проезжей части. К обращению необходимо прикрепить фотографию, ответ пользователю должен быть отправлен в течение восьми рабочих дней. На подтверждение или опровержение ответа об устранении ситуации у москвича будет еще 15 дней.

В дальнейшем в список улиц на портале "Наш город" войдут более 80 городских территорий, которые в этом году приводят в порядок по программе "Моя улица". Для каждой из них будут опубликованы плановые и фактические даты начала и окончания ремонта - их можно увидеть во вкладке "Благоустройство" на странице объекта на портале. После этого пользователи смогут жаловаться на невыполнение работ в срок или с ненадлежащим качеством.

Напомним, в этом году программа "Моя улица" обещает быть масштабнее, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города. В то же время эксперты отмечают, что пропускная способность улиц при благоустройстве останется прежней, парковок будет меньше, а решить проблему пробок в центре не удастся.
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Пятница, 14 апреля 2017 г. // Последняя новость 09:34
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