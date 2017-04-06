Жалобы на благоустройство по программе "Моя улица" начали принимать на портале "Наш город"

У горожан появилась возможность сообщить о нарушениях при проведении работ по благоустройству по программе "Моя улица". Онлайн-обращение можно оставить на портале "Наш город"
, если стройплощадки не отделены ограждениями, на улицах отсутствуют временные деревянные тротуары и пандусы для пешеходов, а строительная техника перекрывает проход и проезд там, где работы не ведутся.
Для этого на портале нужно выбрать категорию "Городская территория", а затем перейти в тему под названием "Благоустройство улиц - Некачественное содержание места проведения работ" и выбрать улицу, где проблема была обнаружена. Пока жалобы принимают лишь по тем улицам, где благоустройство уже стартовало. В этом списке есть Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары, 3-й Голутвинский переулок, Якиманская набережная.
Москвичи могут пожаловаться на отсутствие ограждений, деревянного настила и пандусов, прохода для пешеходов, а также на отсутствие временных знаков, установленных на период проведения работ, а также временной разметки полос и наземных пешеходных переходов и размещение строительной техники на проезжей части. К обращению необходимо прикрепить фотографию, ответ пользователю должен быть отправлен в течение восьми рабочих дней. На подтверждение или опровержение ответа об устранении ситуации у москвича будет еще 15 дней.
В дальнейшем в список улиц на портале "Наш город" войдут более 80 городских территорий, которые в этом году приводят в порядок по программе "Моя улица". Для каждой из них будут опубликованы плановые и фактические даты начала и окончания ремонта - их можно увидеть во вкладке "Благоустройство" на странице объекта на портале. После этого пользователи смогут жаловаться на невыполнение работ в срок или с ненадлежащим качеством.
Напомним, в этом году программа "Моя улица" обещает быть масштабнее
, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города. В то же время эксперты отмечают, что пропускная способность улиц при благоустройстве останется прежней
, парковок будет меньше, а решить проблему пробок в центре не удастся.