]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
февраля
pda
Поиск
Архив

Поезда на Московском центральном кольце станут ходить чаще
14 февраля 2017 г. | Время публикации 11:32 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Интервалы движения поездов по Московскому центральному кольцу в часы пик планируют сократить с шести до четырех минут в 2017 году, для чего запустят 13 дополнительных составов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, которого цитирует РИАМО. Кроме того, до конца 2018 года на МЦК будет увеличена длина состава.

Заммэра напомнил, что в этом году закончится проектирование пересадочных узлов на МЦК, максимально возможное количество которых будет построено по принципу "сухие ноги". Все пересадочные узлы заработают к 2018 году, тогда же шесть станций Московского центрального кольца свяжут пешеходными переходами с пригородными платформами. Надземные и подземные пешеходные переходы к МЦК появятся на станциях Савеловского, Ярославского, Рижского, Горьковского, Ленинградского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. На ряде станций МЦК появятся дополнительные парковки, новые маршруты наземного транспорта и дополнительные выходы.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Электрички и станции МЦК свяжут пешеходными переходами к 2018 году
7 октября 2016 г.
Электрички и станции МЦК свяжут пешеходными переходами к 2018 году
Пять станций МЦК свяжут с пригородными платформами. Надземные и подземные переходы к МЦК появятся на станциях Савеловского, Ярославского, Рижского, Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.02.2017   13:40
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 14 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>