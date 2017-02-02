Поезда на Московском центральном кольце станут ходить чаще

Интервалы движения поездов по Московскому центральному кольцу в часы пик планируют сократить с шести до четырех минут в 2017 году, для чего запустят 13 дополнительных составов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, которого цитирует РИАМО
. Кроме того, до конца 2018 года на МЦК будет увеличена длина состава.
Заммэра напомнил, что в этом году закончится проектирование пересадочных узлов на МЦК, максимально возможное количество которых будет построено по принципу "сухие ноги". Все пересадочные узлы заработают к 2018 году, тогда же шесть станций Московского центрального кольца свяжут пешеходными переходами с пригородными платформами. Надземные и подземные пешеходные переходы к МЦК
появятся на станциях Савеловского, Ярославского, Рижского, Горьковского, Ленинградского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. На ряде станций МЦК появятся дополнительные парковки, новые маршруты наземного транспорта и дополнительные выходы.