За репутацией водителей синих маршруток будут следить по базе

Коммерческие перевозчики создали сервис для обмена информацией о водителях. Как сообщается на сайте мэрии
, в базе хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах ГИБДД, а также об участии в ДТП, результаты медосмотров и информация о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.
По словам заммэра Максима Ликсутова, сервис повысит безопасность пассажирских перевозок и поможет транспортным компаниям при отборе водителей. Доступ к программе открыт всем транспортным компаниям, работающим по государственному контракту, а в дальнейшем власти готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов.
"Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей", - отметил Ликсутов. Напомним, перевозчики обязаны следить, чтобы водители не нарушали скоростной режим
, не выдавали билеты во время движения, не останавливались вне остановок. За нарушения транспортные компании получают штрафные баллы
, что сказывается на оплате их услуг со стороны города.