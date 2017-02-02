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За репутацией водителей синих маршруток будут следить по базе
14 февраля 2017 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Коммерческие перевозчики создали сервис для обмена информацией о водителях. Как сообщается на сайте мэрии, в базе хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах ГИБДД, а также об участии в ДТП, результаты медосмотров и информация о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.

По словам заммэра Максима Ликсутова, сервис повысит безопасность пассажирских перевозок и поможет транспортным компаниям при отборе водителей. Доступ к программе открыт всем транспортным компаниям, работающим по государственному контракту, а в дальнейшем власти готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов.

"Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей", - отметил Ликсутов. Напомним, перевозчики обязаны следить, чтобы водители не нарушали скоростной режим, не выдавали билеты во время движения, не останавливались вне остановок. За нарушения транспортные компании получают штрафные баллы, что сказывается на оплате их услуг со стороны города.
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