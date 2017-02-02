За репутацией водителей синих маршруток будут следить по базе

26 сентября 2016 г. Коммерческих перевозчиков начали увольнять за превышение скорости

За нарушение скоростного режима в городе уволили уже 20 водителей, еще 77 оштрафовали за невыдачу билетов. Глава департамента транспорта призвал москвичей сообщать о невыдаче билетов в контакт-центр "Московский транспорт".