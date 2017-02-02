Четвертая волна сноса самостроя началась в столице

Принудительный разбор конструкций 13 объектов самостроя, попавших под действие постановления столичного правительства от 13 декабря прошлого года, начнется со вторника и будет проходить в светлое время суток. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе Госинспекции по недвижимости, владельцы 76% объектов готовы демонтировать их добровольно. 30 построек уже снесены, 11 собственники снесут своими силами, еще 30 - при помощи префектур. Срок добровольного сноса рассчитывался индивидуально, он зависит от высоты объекта и площади земельного участка.
Принудительный снос ждет 13 построек площадью 2400 квадратных метров. Это объекты вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, дома 10А и 10А строения 1-5, объект на улице Маршала Василевского, дом 13, строение 1 и другие. В список четвертой волны
также попали обувной центр "Персей" на Кронштадском бульваре возле станции метро "Водный стадион", торговый универсальный комплекс на Ореховом бульваре, торговые ряды на Грузинском Валу и "Даниловский стройцентр" в Духовском переулке в районе станции метро "Тульская".