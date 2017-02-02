Четвертая волна сноса самостроя началась в столице

10 февраля 2017 г. Принудительный снос самостроя начнется в столице после 14 февраля

Принудительному сносу подвергнутся 13 объектов, владельцы большинства прочих построек четвертой волны готовы снести их добровольно. Срок добровольного сноса рассчитывался в зависимости от высоты объекта и площади участка.