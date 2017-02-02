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Галеристку обстреляли и ограбили на Ленинском проспекте
14 февраля 2017 г. | Время публикации 15:16
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
План "Перехват" введен в столице после того, как четверо неизвестных с похожим на пистолет предметом в руках напали на женщину, отняли у нее сумку с деньгами и скрылись. Как сообщили Агентству "Москва" в московском главке МВД, инцидент произошел примерно в 13:42 возле дома 91 по Ленинскому проспекту.

Четверо неизвестных с похожим на пистолет предметом отняли у женщины сумку с деньгами и скрылись на автомобиле белого цвета. Сумма ущерба устанавливается, в столице введен план "Перехват". Как сообщает агентство "Экономика сегодня", жертвой ограбления стала 52-летняя галеристка Лола Гиричева. Женщина получила огнестрельное ранение в плечо и была доставлена в больницу. По ее словам, неизвестные в масках обстреляли машину, а затем выкрали у нее сумку с 1850 евро и документами.

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