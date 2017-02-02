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В центрах госуслуг назвали самое неудачное время для посещения
14 февраля 2017 г. | Время публикации 19:08 | Последние изменения 19:18
Рубрики: Общество  
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В центрах "Мои документы" на основе статистики рассчитали часы пик и периоды, когда центры наименее загружены. Как сообщается на сайте мэрии, одним из самых загруженных дней стал вторник, а самое пиковое время чаще всего приходится на середину дня - с 11:00 до 14:00. Графики загруженности офисов указаны на сайте госуслуг.

Там же опубликовано более ста интерактивных инструкций с перечнем документов, которые нужны для получения услуги, указанием сроков и госпошлин. Напомним, с 1 февраля клиенты центров госуслуг могут оформить российский или заграничный паспорт старого образца и забрать готовый документ, сфотографировавшись на паспорт в специальных кабинах. Российский паспорт делают 10 дней, загранпаспорт - месяц.
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