В центрах госуслуг назвали самое неудачное время для посещения

25 января 2017 г. Паспорта начнут выдавать в многофункциональных центрах с 1 февраля

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах госуслуг можно будет получить внутрироссийский и заграничный паспорт старого образца. Срок изготовления российского паспорта для получения по месту жительства составит 10 дней.