Робот-медвежонок для "обнимашек" появился на ВДНХ Общество Рубрики: Развлечения

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Робот оснащён датчиками, позволяющими проверить "обнимашки" на силу, плавность, энергичность и продолжительность. О результатах измерения посетителям расскажет сам робот. Например, если объятия покажутся недостаточно крепкими, он попросит обнять его сильнее. Ко Дню святого Валентина влюблённые смогут проверить друг друга на совместимость, узнав, насколько сильно отличаются их объятия. В пресс-службе ВДНХ отметили, что, если эксперимент с медвежонком окажется успешным, у робота появятся дополнительные функции. Например, он предложит создавать пары из посетителей, чьи объятия похожи.



Пообниматься с роботом-медвежонком можно будет с 14 февраля по 14 марта с 11:00 до 20:00, купив входной билет на "Робостанцию". В течение месяца планируется проводить конкурсы с участием робота: на самые сильные, самые нежные и самые подвижные объятия. В преддверии Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного женского дня в столице также начала работать На ВДНХ появился робот-медвежонок для объятий. Как сообщается на сайте мэрии , подобные роботы очень популярны в Японии. Они помогают людям бороться с тревогой и не так сильно чувствовать одиночество. Обнять двухметровую мягкую игрушку можно на "Робостанции" в павильоне номер 2.Робот оснащён датчиками, позволяющими проверить "обнимашки" на силу, плавность, энергичность и продолжительность. О результатах измерения посетителям расскажет сам робот. Например, если объятия покажутся недостаточно крепкими, он попросит обнять его сильнее. Ко Дню святого Валентина влюблённые смогут проверить друг друга на совместимость, узнав, насколько сильно отличаются их объятия. В пресс-службе ВДНХ отметили, что, если эксперимент с медвежонком окажется успешным, у робота появятся дополнительные функции. Например, он предложит создавать пары из посетителей, чьи объятия похожи.Пообниматься с роботом-медвежонком можно будет с 14 февраля по 14 марта с 11:00 до 20:00, купив входной билет на "Робостанцию". В течение месяца планируется проводить конкурсы с участием робота: на самые сильные, самые нежные и самые подвижные объятия. В преддверии Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного женского дня в столице также начала работать служба доставки поцелуев и объятий



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 февраля 2017 г. Служба доставки объятий и поцелуев заработала в столице

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