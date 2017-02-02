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На северо-востоке столицы напали на инкассаторов
14 февраля 2017 г. | Время публикации 10:58 | Последние изменения 11:21
Рубрики: Происшествия  
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Нападение на северо-востоке Москвы совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи". Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, вооруженное нападение совершили трое неизвестных возле отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова. В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также пострадал инкассатор.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе объявлен план "Перехват".

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Вторник, 14 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:18
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