Поезда поедут по новой линии метро на юго-востоке Москвы в следующем году

28 сентября 2016 г. Метро до Некрасовки могут запустить уже в следующем году

Кожуховскую линию метро планируется запустить в эксплуатацию в 2018 году, однако уже в 2017-м может быть введен участок от Некрасовки до станции "Косино", где будет возможна пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию.