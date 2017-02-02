Поезда поедут по новой линии метро на юго-востоке Москвы в следующем году

Кожуховскую линию метро на юго-востоке Москвы планируется запустить целиком в 2018 году, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Это ключевая линия, она будет интегрирована в Третий пересадочный контур метро, с Калининско- Солнцевской линией", – отметил он.
На станции "Некрасовка" рабочие уже приступили к отделке мрамором. "Никаких сомнений нет, что уже к марту 2018-го станция будет готова, однако запуск ее будет совмещен с запуском линии", – сказал Хуснуллин, слова которого приводит РИАМО
. Кожуховская линия протянется от станции "Авиамоторная" до микрорайона Некрасовка через районы Лефортово, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, подмосковные Люберцы. На линии будет девять станций.