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"Приличные" попрошайки на дорогих авто разводят водителей на денежную помощь
14 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 12:36
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
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Moscow-Live.ru
Жительница Москвы и ее друзья чуть не стали жертвами афериста, который изображает попавшего в беду автомобилиста и просит денег взаймы. Рассказчицу и ее спутников подкупили "приличный" вид молодого человека и его якобы сломавшийся Lexus. Пользователи Facebook пишут, что похожий вид мошенничества процветает и на заправках.

Инцидент произошел в районе Савеловского вокзала. "Парень довольно молодой, нормально одет. Говорит, ребята, выручайте, Лексус сломался, кошелёк и телефон забыл дома, нужен срочно эвакуатор, а денег нет. 4500₽ дадите?" – рассказывает девушка (стиль сохранен). Деньги мужчина пообещал перевести на карту, когда вернется "домой на Рублевку".

Компания решила помочь, но деньги отдать не успела: подъехали сотрудники ГАИ. "Чувак засуетился. <...> Инспектор сказал, что этот товарищ с утра сегодня в другом месте стоял с такой же проблемой", – пишет автор поста Елена. Пользователи в комментариях удивились наивности девушки и ее друзей, но нашлось и немало самаритян, которые лишились денег в схожих обстоятельствах. Некоторые узнали молодого человека на фото.



Комментаторы добавляют, что попрошайки на дорогих авто встречаются на заправках.







В 2015 году журналисты писали о пенсионере на "Волге", который устраивал пробки и собирал с отзывчивых водителей и прохожих деньги "на бензин".
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