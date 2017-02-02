"Приличные" попрошайки на дорогих авто разводят водителей на денежную помощь Криминал Рубрики: Автотранспорт

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Инцидент произошел в районе Савеловского вокзала. "Парень довольно молодой, нормально одет. Говорит, ребята, выручайте, Лексус сломался, кошелёк и телефон забыл дома, нужен срочно эвакуатор, а денег нет. 4500₽ дадите?" – стиль сохранен). Деньги мужчина пообещал перевести на карту, когда вернется "домой на Рублевку".



Компания решила помочь, но деньги отдать не успела: подъехали сотрудники ГАИ. "Чувак засуетился. <...> Инспектор сказал, что этот товарищ с утра сегодня в другом месте стоял с такой же проблемой", – пишет автор поста Елена. Пользователи в комментариях удивились наивности девушки и ее друзей, но нашлось и немало самаритян, которые лишились денег в схожих обстоятельствах. Некоторые узнали молодого человека на фото.







Комментаторы добавляют, что попрошайки на дорогих авто встречаются на заправках.















В 2015 году журналисты писали о пенсионере на "Волге", который устраивал пробки и собирал с отзывчивых водителей и прохожих деньги Жительница Москвы и ее друзья чуть не стали жертвами афериста, который изображает попавшего в беду автомобилиста и просит денег взаймы. Рассказчицу и ее спутников подкупили "приличный" вид молодого человека и его якобы сломавшийся Lexus. Пользователи Facebook пишут, что похожий вид мошенничества процветает и на заправках.Инцидент произошел в районе Савеловского вокзала. "Парень довольно молодой, нормально одет. Говорит, ребята, выручайте, Лексус сломался, кошелёк и телефон забыл дома, нужен срочно эвакуатор, а денег нет. 4500₽ дадите?" – рассказывает девушка (). Деньги мужчина пообещал перевести на карту, когда вернется "домой на Рублевку".Компания решила помочь, но деньги отдать не успела: подъехали сотрудники ГАИ. "Чувак засуетился. <...> Инспектор сказал, что этот товарищ с утра сегодня в другом месте стоял с такой же проблемой", – пишет автор поста Елена. Пользователи в комментариях удивились наивности девушки и ее друзей, но нашлось и немало самаритян, которые лишились денег в схожих обстоятельствах. Некоторые узнали молодого человека на фото.Комментаторы добавляют, что попрошайки на дорогих авто встречаются на заправках.В 2015 году журналисты писали о пенсионере на "Волге", который устраивал пробки и собирал с отзывчивых водителей и прохожих деньги "на бензин"



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 октября 2015 г. Пенсионер устраивает пробки, собирая деньги на бензин

Журналисты "разоблачили" пенсионера, который инсценировал поломку автомобиля, временами создавая помехи движению, и просил у других водителей и прохожих деньги на бензин. Впрочем, жалоб на него не поступало.

