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Турникеты в Московском метро обновят за миллиард рублей
14 февраля 2017 г. | Время публикации 19:02
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
До конца года в 72 вестибюлях московского метро установят более тысячи современных турникетов со стеклянными створками, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки. Старые турникеты работают с 1980-х годов, поэтому технически и морально устарели. Новые устройства более долговечны, не травмируют пассажиров, позволяют оплачивать проезд банковскими картами и смартфонами; через них почти невозможно проскочить "зайцем".

На замену турникетов метро потратит 840 миллионов рублей, пишет РБК. Еще в 143 миллиона обойдется закупка турникетов для семи новых станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". Поставщиком по итогам конкурса стало зарегистрированное в Ленинградской области ЗАО "ЭлСи", которое уже устанавливало турникеты в московском и петербургском метро.
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