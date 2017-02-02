Турникеты в Московском метро обновят за миллиард рублей Рубрики: Метрополитен

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На замену турникетов метро потратит 840 миллионов рублей, пишет До конца года в 72 вестибюлях московского метро установят более тысячи современных турникетов со стеклянными створками, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки. Старые турникеты работают с 1980-х годов, поэтому технически и морально устарели. Новые устройства более долговечны, не травмируют пассажиров, позволяют оплачивать проезд банковскими картами и смартфонами; через них почти невозможно проскочить "зайцем".На замену турникетов метро потратит 840 миллионов рублей, пишет РБК . Еще в 143 миллиона обойдется закупка турникетов для семи новых станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". Поставщиком по итогам конкурса стало зарегистрированное в Ленинградской области ЗАО "ЭлСи", которое уже устанавливало турникеты в московском и петербургском метро.



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