Риелторы составили список самых дешевых новостроек столицы Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По оценке "Метриум групп", в среднем стоимость первичного жилья в Москве по итогам прошлого года снизилась на 0,7% (до 148,6 тысячи рублей за квадратный метр). Более всего подешевели квартиры в Северо-Западном округе, где средняя цена квадратного метра за год опустилась на 10,9% — до 151,2 тысячи рублей. Больше всего, на 14,9%, или до 150,5 тысяч рублей за квадратный метр, подорожало жилье на северо-востоке. При этом большая часть новостроек продается в юго-восточном и южном округах: самым масштабным проектом в старых границах Москвы является микрорайон Некрасовка, в рамках которого планируется возведение более двух миллионов квадратных метров жилья. Основными причинами снижения цен остаются снижение платежеспособности, рост числа выводимых на рынок объемов жилья и закрытие ряда госпрограмм, стимулирующих покупку нового жилья, в том числе программа субсидирования ставок по ипотеке. Между тем текущий год будет таким же насыщенным в плане выхода на рынок новых масштабных проектов, большая часть которых придется на массовый сегмент, в особенности в рамках редевелопмента промышленных зон.



По словам риелтеров, самым ходовым товаром на первичном рынке остаются



Самое же дешевое жилье находится в Бирюлево Восточном, где за один "квадрат" в новой трехкомнатной квартире площадью 92,8 квадратных метра просят 75 439 рублей. С другой стороны, отмечается, что девелопер этого проекта систематически нарушает сроки сдачи домов, отделочные работы в готовых домах не ведутся, а из проекта под благовидными предлогами исчезает социальная инфраструктура. Кроме того, на то, чтобы добраться вечером общественным транспортом от станции метро "Царицыно" до этого комплекса, уходит немало времени: транспорт в районе ходит плохо, но власти смотрят на это сквозь пальцы. Поэтому перед заключением договора эксперты рекомендуют оценить деловую активность на стройплощадке, учесть отзывы новоселов в социальных сетях, а также саму репутацию застройщика, и покупать новостройки на первом этапе строительства, когда девелопер еще следит за качеством работ, чтобы привлечь покупателей.



По оценкам риелторов, за последние 12 месяцев средний бюджет покупки в столице снизился на 20% и продолжает снижаться. Самые дешевые новостройки сосредоточены в Люблино, Отрадном и Бирюлево Восточном, однако это "компенсируется" плохой транспортной доступностью и плохой репутацией застройщика. Об этом пишет "Московский комсомолец" По оценке "Метриум групп", в среднем стоимость первичного жилья в Москве по итогам прошлого года снизилась на 0,7% (до 148,6 тысячи рублей за квадратный метр). Более всего подешевели квартиры в Северо-Западном округе, где средняя цена квадратного метра за год опустилась на 10,9% — до 151,2 тысячи рублей. Больше всего, на 14,9%, или до 150,5 тысяч рублей за квадратный метр, подорожало жилье на северо-востоке. При этом большая часть новостроек продается в юго-восточном и южном округах: самым масштабным проектом в старых границах Москвы является микрорайон Некрасовка, в рамках которого планируется возведение более двух миллионов квадратных метров жилья. Основными причинами снижения цен остаются снижение платежеспособности, рост числа выводимых на рынок объемов жилья и закрытие ряда госпрограмм, стимулирующих покупку нового жилья, в том числе программа субсидирования ставок по ипотеке. Между тем текущий год будет таким же насыщенным в плане выхода на рынок новых масштабных проектов, большая часть которых придется на массовый сегмент, в особенности в рамках редевелопмента промышленных зон.По словам риелтеров, самым ходовым товаром на первичном рынке остаются дешевые квартиры , а спрос на столичное жилье вырос в ущерб подмосковному. "Покупатели в большей степени заинтересованы в покупке квартиры в столице, чем в Подмосковье, пусть даже меньшей комнатности и площади, с большей долей заемных средств, но с сопоставимым бюджетом покупки", — отметила руководитель АКЦ Est-a-Tet Юлия Сапор: ранее сообщалось, что одним из основных факторов покупки становится московская прописка, дающая ощутимые социальные преимущества . Самые доступные новостройки в границах МКАДа сосредоточены в нескольких районах города. В Отрадном, например, можно купить "трешку" площадью 86,4 квадратных метра по 112 800 рублей за "квадрат". В Люблино один "квадрат" в двухкомнатной квартире площадью 57,22 квадратных метра стоит 112 200 рублей. В Западном Дегунино квадратный метр в "трешке" площадью 92,8 квадратных метра продается за 107 922 рублей. Двухкомнатная квартира в Марьино площадью 62,7 квадратных метра продается по 104 508 рублей за квадратный метр.Самое же дешевое жилье находится в Бирюлево Восточном, где за один "квадрат" в новой трехкомнатной квартире площадью 92,8 квадратных метра просят 75 439 рублей. С другой стороны, отмечается, что девелопер этого проекта систематически нарушает сроки сдачи домов, отделочные работы в готовых домах не ведутся, а из проекта под благовидными предлогами исчезает социальная инфраструктура. Кроме того, на то, чтобы добраться вечером общественным транспортом от станции метро "Царицыно" до этого комплекса, уходит немало времени: транспорт в районе ходит плохо, но власти смотрят на это сквозь пальцы. Поэтому перед заключением договора эксперты рекомендуют оценить деловую активность на стройплощадке, учесть отзывы новоселов в социальных сетях, а также саму репутацию застройщика, и покупать новостройки на первом этапе строительства, когда девелопер еще следит за качеством работ, чтобы привлечь покупателей.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 февраля 2017 г. В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу

Трехкомнатную квартиру в хрущевке вполне можно купить за 5,6 миллиона рублей, тогда как однушка в современном доме оценивается в 7 миллионов. Продавцы готовы снижать цены и дальше: завлечь покупателей больше нечем. 12 января 2017 г. Жилье на окраинах Москвы оказалось почти в два раза дороже квартир в соседних районах Подмосковья

