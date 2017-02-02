]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
февраля
pda
Поиск
Архив

Почтовый грузовик c 15 тоннами груза сгорел на МКАД
14 февраля 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Почтовый грузовик загорелся на МКАД. Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, инцидент произошел накануне вечером на 58 километре МКАД с внешней стороны. Внутри грузового автомобиля находились 15 тонн почты, площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

По данным радиостанции "Говорит Москва", в пресс-службе "Почты России" заявили, что авария не имеет к ним никакого отношения. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что загоревшийся грузовик принадлежит другой компании и отправлений "Почты России" в нём не было.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.02.2017   13:40
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 14 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>