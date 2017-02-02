Почтовый грузовик c 15 тоннами груза сгорел на МКАД

Почтовый грузовик загорелся на МКАД. Как сообщил "Интерфаксу"
источник в экстренных службах, инцидент произошел накануне вечером на 58 километре МКАД с внешней стороны. Внутри грузового автомобиля находились 15 тонн почты, площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
По данным радиостанции "Говорит Москва"
, в пресс-службе "Почты России" заявили, что авария не имеет к ним никакого отношения. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что загоревшийся грузовик принадлежит другой компании и отправлений "Почты России" в нём не было.