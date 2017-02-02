В среду в столице ожидается небольшой снег и метель Рубрики: Погода

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Ночью облачно, небольшой снег, местами метель, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер северный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Сильная гололедица. В среду, 15 февраля, в столице вновь ожидается снег и метель, сообщает Гидрометцентр России Ночью облачно, небольшой снег, местами метель, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер северный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель, температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Сильная гололедица.



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