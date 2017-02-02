Развязка на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД заработает летом Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



Строительство дополнительных съездов и выездов развязки оплатит компания IKEA. Соглашение с ней власти подписали на прошлой неделе. "С окончанием строительства развязки на Профсоюзной заканчиваем программу реконструкции всех развязок. У нас остается одна развязка – улица Липецкая с Профсоюзной", – отметил Хуснуллин. До конца также планируется реконструировать второй участок Калужского шоссе до Ватутинок в Новой Москве, сообщает Развязка на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы полноценно заработает летом, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Свою часть, я думаю, к лету этого года уже закончим, и развязка на Профсоюзной окончательно полноценно будет построена и будет работать", – цитирует его РИАМО Строительство дополнительных съездов и выездов развязки оплатит компания IKEA. Соглашение с ней власти подписали на прошлой неделе. "С окончанием строительства развязки на Профсоюзной заканчиваем программу реконструкции всех развязок. У нас остается одна развязка – улица Липецкая с Профсоюзной", – отметил Хуснуллин. До конца также планируется реконструировать второй участок Калужского шоссе до Ватутинок в Новой Москве, сообщает "Интерфакс"



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