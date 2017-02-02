День святого Валентина отметят в метро, библиотеках и парках Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В День святого Валентина посетителей ВДНХ встретят ангелы и купидоны. На Аллее влюблённых всем желающим будут раздавать наклейки со статусом "Моё сердце занято" или "Моё сердце свободно", чтобы те, кто ещё не нашёл свою любовь, смогли попытать счастья на празднике. Каток украсят красными лентами и шариками. В фотозоне "Красавица и чудовище" гости смогут сделать оригинальный снимок на память, а на бьюти-станции профессиональные визажисты помогут девушкам с макияжем. Также гости научатся создавать из глины вазы или тарелки на гончарном круге, поучаствуют в парных эстафетах, романтических стартах и танцах. В 20:00 стартует конкурс "Самый долгий поцелуй". По условному сигналу влюблённые выстроятся на катке в фигуру в виде сердца и начнут целоваться. Участники, чей поцелуй окажется самым продолжительным, получат призы. А завершится праздник флешмобом "Признание в любви". Все пары одновременно запустят в небо воздушные шары с прикреплёнными к ним валентинками.



В Парке Горького влюблённых ждут бесплатные уроки парного фигурного катания под музыку из фильмов о любви, квесты и возможность выиграть авиабилеты в Амстердам. Привычную подсветку центральной аллеи сменят пульсирующие в ритм музыке анимированные сердца. Гости смогут не только сделать яркие фотографии, но и сразу увидеть их на большом экране перед ледяным танцполом. Для этого надо загрузить фото в "Инстаграм" с хештегом #Тиндер. А пары, готовые поцеловаться в прямом эфире, получат сладкие подарки. Второй павильон проката превратится в терминал аэропорта. У стойки регистрации каждый сможет оформить посадочный талон, а в 21:00 назовут обладателей счастливых билетов, которым подарят десерты или ужин на двоих. Победитель получит два авиабилета по маршруту Москва — Амстердам и обратно. С 17:00 до 18:30 на стрит-арт-катке пройдет квест для влюблённых, с 20:00 до 22:00 — диджей-сет, а с 20:00 до 21:00 — бесплатные уроки парного фигурного катания.



Гости парка "Сокольники" смогут отправиться на охоту за феями из Денежного сада. Мероприятие станет продолжением квеста для влюблённых. В парке разыграют две метровые копии "Феи Главбух" и романтическое путешествие на двоих. В 19:30 перед зрителями выступит коллектив экспериментальной музыки 1/2 Orchestra с эксклюзивной программой "Любовь и романтика". До выхода музыкантов публику разогреет диджей, а для всех влюблённых пар проведут весёлые конкурсы. Кроме того, все желающие смогут погреться в тёплых валенках, которые установят на Аллее арок.



Посетители Измайловского парка смогут записать признание в любви или заказать для своей половинки песню в подарок. Поздравления прозвучат с 17:00 до 20:00 на катке "Серебряный лёд". Заявки принимаются



В Перовском парке также прозвучат аудиопоздравления посетителей, но транслировать будут только признания, отправленные администрации предварительно. А в День влюблённых пары смогут принять участие в конкурсе на самую романтичную фотографию. Для участия необходимо выложить в соцсетях снимок с любимым человеком на фоне фотозоны "Зима в Перовском парке", добавив хештег #‎любовьвперовском. За самый креативный снимок вручат сертификат на бесплатное посещение ледового городка, две порции безалкогольного глинтвейна и горячих пончиков.



Сад "Эрмитаж" предложит влюблённым отметить праздник на катке. С 18:00 до 21:00 там пройдут мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы и эстафеты для влюблённых, розыгрыши призов и подарков под зажигательные диджей-сеты. Также все желающие смогут посетить бесплатный бар на льду. Посетителям "Покровское-Стрешнево" расскажут об известных личностях и связанных с ними историях любви, которые начались в парке. Гости узнают, какие подарки делал генерал Фёдор Иванович Глебов своей супруге Елизавете Стрешневой и к кому приезжал на свидание в парк Лев Николаевич Толстой. Начало мероприятия в 14:00.



В Дарвиновском музее посетители попробуют найти ответ на вопрос "Что значит любить?". На основе ответов гостей затем смонтируют небольшой фильм, который станет частью фотовыставки Валерия Зарайсько "О любви без слов". Воспользовавшись специальным предложением "Один билет на две персоны", влюбленные смогут сходить на просмотр нового 3D-фильма "Альдабра. Путешествие к таинственному острову". Начало сеансов в 11:30 и в 14:00. Они также смогут осмотреть экспозицию музея, два интерактивных центра и шесть новых выставок.



Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" подготовил для гостей мастер-класс "Валентинки из роз". Взрослые и дети научатся делать открытки из цветов, а также увидят необычные орхидеи, хищные растения и цветы пустынь. В парке "Северное Тушино" 14 февраля с 10:00 до 18:00 можно будет бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями и принять участие в конкурсе на лучшее селфи. На катке в Гончаровском парке появится арт-объект с признаниями в любви и пройдут спортивные соревнования для детей. В парке имени Артёма Боровика ко Дню всех влюблённых готовят дискотеку на льду, а гостей Воронцовского парка пригласят на мастер-классы по фигурному катанию и бесплатные экскурсии. А в детском центре парка "Садовники" в 16:00 проведут платный мастер-класс по изготовлению открыток, организуют конкурсы и фотозону.



А в парке "Кузьминки" решили провести День всех влюблённых в субботу, 18 февраля. С 12:00 на главной сцене будет звучать диджей-сет, начнутся конкурсы. В 13:30 пройдёт "Сердечный флешмоб": всем желающим раздадут валентинки с инструкцией, из которых составят символ праздника. Вид сверху снимет коптер. Гости смогут научиться и технике ярнбомбинга, или вязаным граффити. Они также попробуют вышить свои имена на валентинках и закрепить их на арт-объекте в виде сердца.



Свою программу подготовили и 14 февраля город приготовил для влюблённых необычные поздравления, подарки и развлечения. На эскалаторах и в переходах метрополитена прозвучат песни и стихи о любви, в библиотеках устроят свидания для читателей, а в музеях и парках горожан будут ждать мастер-классы и экскурсии . Об этом сообщается на сайте мэрии В День святого Валентина посетителей ВДНХ встретят ангелы и купидоны. На Аллее влюблённых всем желающим будут раздавать наклейки со статусом "Моё сердце занято" или "Моё сердце свободно", чтобы те, кто ещё не нашёл свою любовь, смогли попытать счастья на празднике. Каток украсят красными лентами и шариками. В фотозоне "Красавица и чудовище" гости смогут сделать оригинальный снимок на память, а на бьюти-станции профессиональные визажисты помогут девушкам с макияжем. Также гости научатся создавать из глины вазы или тарелки на гончарном круге, поучаствуют в парных эстафетах, романтических стартах и танцах. В 20:00 стартует конкурс "Самый долгий поцелуй". По условному сигналу влюблённые выстроятся на катке в фигуру в виде сердца и начнут целоваться. Участники, чей поцелуй окажется самым продолжительным, получат призы. А завершится праздник флешмобом "Признание в любви". Все пары одновременно запустят в небо воздушные шары с прикреплёнными к ним валентинками.В Парке Горького влюблённых ждут бесплатные уроки парного фигурного катания под музыку из фильмов о любви, квесты и возможность выиграть авиабилеты в Амстердам. Привычную подсветку центральной аллеи сменят пульсирующие в ритм музыке анимированные сердца. Гости смогут не только сделать яркие фотографии, но и сразу увидеть их на большом экране перед ледяным танцполом. Для этого надо загрузить фото в "Инстаграм" с хештегом #Тиндер. А пары, готовые поцеловаться в прямом эфире, получат сладкие подарки. Второй павильон проката превратится в терминал аэропорта. У стойки регистрации каждый сможет оформить посадочный талон, а в 21:00 назовут обладателей счастливых билетов, которым подарят десерты или ужин на двоих. Победитель получит два авиабилета по маршруту Москва — Амстердам и обратно. С 17:00 до 18:30 на стрит-арт-катке пройдет квест для влюблённых, с 20:00 до 22:00 — диджей-сет, а с 20:00 до 21:00 — бесплатные уроки парного фигурного катания.Гости парка "Сокольники" смогут отправиться на охоту за феями из Денежного сада. Мероприятие станет продолжением квеста для влюблённых. В парке разыграют две метровые копии "Феи Главбух" и романтическое путешествие на двоих. В 19:30 перед зрителями выступит коллектив экспериментальной музыки 1/2 Orchestra с эксклюзивной программой "Любовь и романтика". До выхода музыкантов публику разогреет диджей, а для всех влюблённых пар проведут весёлые конкурсы. Кроме того, все желающие смогут погреться в тёплых валенках, которые установят на Аллее арок.Посетители Измайловского парка смогут записать признание в любви или заказать для своей половинки песню в подарок. Поздравления прозвучат с 17:00 до 20:00 на катке "Серебряный лёд". Заявки принимаются по электронной почте . Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучшую валентинку на снегу. Её можно создать с помощью краски, цветов или слепить из снега. Победителю, выбранному по максимальному количеству лайков, вручат сертификат на посещение занятия в конноспортивном клубе "Измайлово" на двоих.В Перовском парке также прозвучат аудиопоздравления посетителей, но транслировать будут только признания, отправленные администрации предварительно. А в День влюблённых пары смогут принять участие в конкурсе на самую романтичную фотографию. Для участия необходимо выложить в соцсетях снимок с любимым человеком на фоне фотозоны "Зима в Перовском парке", добавив хештег #‎любовьвперовском. За самый креативный снимок вручат сертификат на бесплатное посещение ледового городка, две порции безалкогольного глинтвейна и горячих пончиков.Сад "Эрмитаж" предложит влюблённым отметить праздник на катке. С 18:00 до 21:00 там пройдут мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы и эстафеты для влюблённых, розыгрыши призов и подарков под зажигательные диджей-сеты. Также все желающие смогут посетить бесплатный бар на льду. Посетителям "Покровское-Стрешнево" расскажут об известных личностях и связанных с ними историях любви, которые начались в парке. Гости узнают, какие подарки делал генерал Фёдор Иванович Глебов своей супруге Елизавете Стрешневой и к кому приезжал на свидание в парк Лев Николаевич Толстой. Начало мероприятия в 14:00.В Дарвиновском музее посетители попробуют найти ответ на вопрос "Что значит любить?". На основе ответов гостей затем смонтируют небольшой фильм, который станет частью фотовыставки Валерия Зарайсько "О любви без слов". Воспользовавшись специальным предложением "Один билет на две персоны", влюбленные смогут сходить на просмотр нового 3D-фильма "Альдабра. Путешествие к таинственному острову". Начало сеансов в 11:30 и в 14:00. Они также смогут осмотреть экспозицию музея, два интерактивных центра и шесть новых выставок.Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" подготовил для гостей мастер-класс "Валентинки из роз". Взрослые и дети научатся делать открытки из цветов, а также увидят необычные орхидеи, хищные растения и цветы пустынь. В парке "Северное Тушино" 14 февраля с 10:00 до 18:00 можно будет бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями и принять участие в конкурсе на лучшее селфи. На катке в Гончаровском парке появится арт-объект с признаниями в любви и пройдут спортивные соревнования для детей. В парке имени Артёма Боровика ко Дню всех влюблённых готовят дискотеку на льду, а гостей Воронцовского парка пригласят на мастер-классы по фигурному катанию и бесплатные экскурсии. А в детском центре парка "Садовники" в 16:00 проведут платный мастер-класс по изготовлению открыток, организуют конкурсы и фотозону.А в парке "Кузьминки" решили провести День всех влюблённых в субботу, 18 февраля. С 12:00 на главной сцене будет звучать диджей-сет, начнутся конкурсы. В 13:30 пройдёт "Сердечный флешмоб": всем желающим раздадут валентинки с инструкцией, из которых составят символ праздника. Вид сверху снимет коптер. Гости смогут научиться и технике ярнбомбинга, или вязаным граффити. Они также попробуют вышить свои имена на валентинках и закрепить их на арт-объекте в виде сердца.Свою программу подготовили и библиотеки : так, в библиотеке номер 146 на улице Генерала Белова гости поучаствуют в игре "Литературная любовь", посвященной героям фильмов и мультфильмов и увидят фильм "Валентин и Валентина" о любви двух 18-летних героев. Кроме того, 14 февраля отмечается и Международный день книгодарения, поэтому все посетители библиотеки получат в подарок книги. Мероприятие начнётся в 17:00. В библиотеке номер 196 на Симферопольском бульваре посетителей научат делать валентинки, используя технику оригами, а в библиотеке искусств имени Боголюбова на Сущёвской улице для посетителей подготовили литературно-музыкальную композицию "Тристан и Изольда" с отрывками из средневекового рыцарского романа о любви. В культурном центре академика Лихачёва на Амурской улице в 14:00 устроят концерт классической фортепианной музыки "Всё начинается с любви", а в библиотеке номер 180 будут звучать стихотворения и романсы о любви. Романтические песни и стихи прозвучат и в метро.



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