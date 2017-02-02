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Переменчивый вторник стал самым теплым днем зимы
14 февраля 2017 г. | Время публикации 14:32
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
14 февраля стало самым теплым днем с начала зимы и года. На главной метеостанции на ВДНХ к 13:00 воздух прогрелся до плюс 2,3 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Прежде самым теплым днем зимы и года было 1 января, когда температура поднялась до плюс двух градусов. Рекорд дня принадлежит 1960 году и составляет 4,1 градуса.

За прошедшую половину дня погода успела много раз поменяться: от ветреной и пасмурной до солнечной. Временами шел мокрый снег, поднималась метель. Столичное управление МЧС распространило штормовое предупреждение до утра 15 февраля. За сутки в Москве и Подмосковье выпало более 13% месячной нормы осадков, передает РИАМО.

Оттепель задержится ненадолго. В среду в столице будет до минус 4 градусов, по области до минус 7. Продолжится мокрый снег, местами метель, снежные заносы, северный ветер порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. В четверг ночью похолодает до минус 10 – минус 8 градусов, днем будет до минус 5. К выходным в Москве снова потеплеет.
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Вторник, 14 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
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