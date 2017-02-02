Москвичка отсудила у дорожников 220 тысяч рублей за падение на ледяном тротуаре Рубрики: Общество

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На заседании москвичка выдала весомые доказательства: показания свидетелей, справку из травмпункта, карту вызова скорой помощи с указанием времени, места падения и диагноза, выписку из больницы, фотосхему и фотографии места падения, метеосправку. Савеловский суд назначил компенсацию в 220 тысяч 173 рубля, включая возмещение морального вреда и расходов на лечение, а также утраченный за время болезни заработок.



В ГБУ заявили, что тротуар должен был убирать подрядчик, и обжаловали решение в Мосгорсуде. Однако высшая инстанция тоже поддержала пострадавшую. Как



Дорожники Южного округа Москвы дважды проиграли по иску москвички, которая упала на скользком тротуаре и сломала позвонок. Инцидент произошел около станции метро "Улица Академика Янгеля". По дороге на работу женщина упала на спину и получила закрытый перелом грудного позвонка. Пострадавшая подала в суд на ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО", которое должно было следить за уборкой территории, тем более что в тот день шел сильный снегопад.На заседании москвичка выдала весомые доказательства: показания свидетелей, справку из травмпункта, карту вызова скорой помощи с указанием времени, места падения и диагноза, выписку из больницы, фотосхему и фотографии места падения, метеосправку. Савеловский суд назначил компенсацию в 220 тысяч 173 рубля, включая возмещение морального вреда и расходов на лечение, а также утраченный за время болезни заработок.В ГБУ заявили, что тротуар должен был убирать подрядчик, и обжаловали решение в Мосгорсуде. Однако высшая инстанция тоже поддержала пострадавшую. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, контракт с подрядчиком не освобождает "Автомобильные дороги ЮАО" от ответственности, к тому же, по этому контракту учреждение должно было следить за качеством работ.



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