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Водитель, врезавшийся на Mazda в столб в Жуковском, погиб, его пассажир госпитализирован
14 января 2017 г. | Время публикации 16:05
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Автомобиль Mazda врезался в столб в подмосковном Жуковском, в результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер Главного управления МВД России по региону. Авария произошла на улице Кооперативная в Жуковском, Московская область, уточняет агентство "Москва".

"Автомобиль Mazda не справился с управлением, врезался в столб, водитель погиб, пассажир госпитализирован", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
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