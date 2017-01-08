Водитель, врезавшийся на Mazda в столб в Жуковском, погиб, его пассажир госпитализирован

Автомобиль Mazda врезался в столб в подмосковном Жуковском, в результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО
в субботу дежурный офицер Главного управления МВД России по региону. Авария произошла на улице Кооперативная в Жуковском, Московская область, уточняет агентство "Москва"
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"Автомобиль Mazda не справился с управлением, врезался в столб, водитель погиб, пассажир госпитализирован", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.