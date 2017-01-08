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25 января студентки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катке ВДНХ
14 января 2017 г. | Время публикации 15:35
Рубрики: Праздники, Общество  
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Moscow-Live.ru
Студентки с именем Татьяна смогут бесплатно попасть на каток ВДНХ 25 января. Акция будет действовать с 17:00 до 23:00. Для студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, билет в этот вечер будет стоить 200 рублей вместо 450, сообщается на портале правительства столицы.

Продаваться льготные билеты будут только в кассах катка. Чтобы приобрести их, нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт. Студенткам-Татьянам необходимо показать оба документа. На все дополнительные услуги (прокат, заточку коньков) скидка не распространяется.

Желающим посетить каток на ВДНХ советуют заранее планировать свое время: самые популярные часы – с 17:00 до 20:00. Свободнее будет в первой половине дня и после 20:30. Ранее на катке на ВДНХ установили рекорд по посещаемости: 2 января туда пришли 16 195 гостей, а Новый год здесь встретили около 10 тысяч человек.
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