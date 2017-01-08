Ретровечеринка в послевоенном стиле пройдет на катке парка Горького 1 марта Развлечения Рубрики: Культура

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Лукбук образа шестидесятника, который разрабатывается совместно с дизайнерами, будет опубликован в начале февраля на сайте Парка Горького, чтобы у всех желающих было время на подбор подходящего костюма. Посетители, одетые в этом стиле, смогут пройти на каток бесплатно и потанцевать на льду под ретромелодии в исполнении джаз-бэнда. Акция проходит в рамках совместного фестиваля "Оттепель: лицом к будущему", посвященному переменах, которые происходили в общественной и культурной жизни СССР и всего мира в первые послевоенные десятилетия. в Третьяковской галере на Крымском Валу пройдет выставка "Оттепель", а музей имени Пушкина представит выставку европейского искусства 1945–1968 годов. Фестиваль продлится до конца июня. 1 марта на катке в Парке Горького пройдет ретровечеринка "Оттепель", на которую можно будет попасть бесплатно, одевшись по моде 60-х годов. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы , в предполагаемый гардероб вошли полосатые и однотонные юбки-клёш, головные платки, береты, водолазки, олимпийки, тренировочные штаны на лямках или широкие штаны, а также шапки на завязках и варежки, акцент при этом стоит делать на красном цвете. Это основные элементы ледовой экипировки, которая была в моде у посетителей катков времён оттепели.Лукбук образа шестидесятника, который разрабатывается совместно с дизайнерами, будет опубликован в начале февраля на сайте Парка Горького, чтобы у всех желающих было время на подбор подходящего костюма. Посетители, одетые в этом стиле, смогут пройти на каток бесплатно и потанцевать на льду под ретромелодии в исполнении джаз-бэнда. Акция проходит в рамках совместного фестиваля "Оттепель: лицом к будущему", посвященному переменах, которые происходили в общественной и культурной жизни СССР и всего мира в первые послевоенные десятилетия. в Третьяковской галере на Крымском Валу пройдет выставка "Оттепель", а музей имени Пушкина представит выставку европейского искусства 1945–1968 годов. Фестиваль продлится до конца июня.



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