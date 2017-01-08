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Постоялец гостиницы упал с 83 этажа здания международного комплекса "Москва Сити"
14 января 2017 г. | Время публикации 17:10 | Последние изменения 17:33
Рубрики: Происшествия  
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Постоялец гостиницы упал с 83 этажа высотного здания международного комплекса "Москва Сити" на припаркованный внизу Mercedes-Benz G-Wagen, сообщил агентству "Москва" источник в экстренных службах города. "Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око". Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства ТАСС. В пресс-службе полиции факт обнаружения тела подтвердили, отметив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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