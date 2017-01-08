В РСТ Москву назвали одним из самых безопасных городов в мире для туристов Рубрики: Общество

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Выступая на Гайдаровском форуме, Шпилько заявил, что в Нью-Йорке, Токио и других крупных туристических городах уровень преступности существенно превышает московский. При этом, по его словам, в Москве одной из первых в мире создана служба туристской помощи, которая оказалась очень востребованной. Как сообщил глава РСТ, сейчас такую службу создают в Китае. Президент Российского союза туристов (РСТ) Сергей Шпилько назвал уровень преступности против туристов в Москве одним из самых низких среди крупных туристических городов мира, сообщило РИА "Новости" . По его словам, количество зарегистрированных преступлений против иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год.Выступая на Гайдаровском форуме, Шпилько заявил, что в Нью-Йорке, Токио и других крупных туристических городах уровень преступности существенно превышает московский. При этом, по его словам, в Москве одной из первых в мире создана служба туристской помощи, которая оказалась очень востребованной. Как сообщил глава РСТ, сейчас такую службу создают в Китае.



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