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В РСТ Москву назвали одним из самых безопасных городов в мире для туристов
14 января 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Президент Российского союза туристов (РСТ) Сергей Шпилько назвал уровень преступности против туристов в Москве одним из самых низких среди крупных туристических городов мира, сообщило РИА "Новости". По его словам, количество зарегистрированных преступлений против иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год.

Выступая на Гайдаровском форуме, Шпилько заявил, что в Нью-Йорке, Токио и других крупных туристических городах уровень преступности существенно превышает московский. При этом, по его словам, в Москве одной из первых в мире создана служба туристской помощи, которая оказалась очень востребованной. Как сообщил глава РСТ, сейчас такую службу создают в Китае.
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Суббота, 14 января 2017 г. // Последняя новость 18:00
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