В РСТ Москву назвали одним из самых безопасных городов в мире для туристов

Президент Российского союза туристов (РСТ) Сергей Шпилько назвал уровень преступности против туристов в Москве одним из самых низких среди крупных туристических городов мира, сообщило РИА "Новости"
. По его словам, количество зарегистрированных преступлений против иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год.
Выступая на Гайдаровском форуме, Шпилько заявил, что в Нью-Йорке, Токио и других крупных туристических городах уровень преступности существенно превышает московский. При этом, по его словам, в Москве одной из первых в мире создана служба туристской помощи, которая оказалась очень востребованной. Как сообщил глава РСТ, сейчас такую службу создают в Китае.