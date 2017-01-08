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Бомж пытался сдать бомбу с помойки в металлолом в Москве
14 января 2017 г. | Время публикации 13:05 | Последние изменения 14:14
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Бездомный мужчина нашел взрывное устройство в одном из мусорных контейнеров на юго-востоке Москвы и пытался сдать его в металлолом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Life.

44-летний Сергей нашел бомбу в одной из помоек на улице Сайкина. На первый взгляд предмет не вызвал у него никаких подозрений. Он выглядел как сверток проводов, внутри которого находилось непонятное вещество. Сергей принес находку в пункт приема металла. Работник сказал ему, что возьмет только провода, а то, что внутри, не примет.

13 января ночью предмет показался Сергею странным и мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место саперы осмотрели сверток и установили, что это тротиловая шашка весом 200 граммов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как взрывчатка попала в мусорный контейнер и кому она принадлежит. По данному факту проводится проверка.
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