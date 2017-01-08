Пять человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы Общественный транспорт Рубрики: Происшествия

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"После столкновения двух трамваев в районе д. 6 на ул. Авиационная пять человек обратились за медицинской помощью", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли тягачи для буксировки поврежденных трамваев. Ранее сообщалось, что в результате ДТП трамваи получили незначительные повреждения.



В "Мосгортрансе" было решено провести дополнительный инструктаж для водителей трамваев после ДТП на ул. Авиационная, На северо-западе столицы при ДТП с участием трамваев пострадали пять человек. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств не учел погодные условия, в результате чего не смог вовремя остановится."После столкновения двух трамваев в районе д. 6 на ул. Авиационная пять человек обратились за медицинской помощью", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли тягачи для буксировки поврежденных трамваев. Ранее сообщалось, что в результате ДТП трамваи получили незначительные повреждения.В "Мосгортрансе" было решено провести дополнительный инструктаж для водителей трамваев после ДТП на ул. Авиационная, сообщает агентство. "Сегодня "Мосгортранс" проведет дополнительный инструктаж водителей о работе в сложных погодных условиях, необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции", - сообщила пресс-секретарь ГУП "Мосгортранс" Мария Рыбкин Рыбкина. Водитель трамвая, совершивший столкновение, отстранен от работы.



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