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Пять человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы
14 января 2017 г. | Время публикации 09:55 | Последние изменения 11:53
Рубрики: Происшествия, Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
На северо-западе столицы при ДТП с участием трамваев пострадали пять человек. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств не учел погодные условия, в результате чего не смог вовремя остановится.

"После столкновения двух трамваев в районе д. 6 на ул. Авиационная пять человек обратились за медицинской помощью", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли тягачи для буксировки поврежденных трамваев. Ранее сообщалось, что в результате ДТП трамваи получили незначительные повреждения.

В "Мосгортрансе" было решено провести дополнительный инструктаж для водителей трамваев после ДТП на ул. Авиационная, сообщает агентство. "Сегодня "Мосгортранс" проведет дополнительный инструктаж водителей о работе в сложных погодных условиях, необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции", - сообщила пресс-секретарь ГУП "Мосгортранс" Мария Рыбкин Рыбкина. Водитель трамвая, совершивший столкновение, отстранен от работы.
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Суббота, 14 января 2017 г. // Последняя новость 14:15
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