В 2017 году московское метро получит 192 вагона нового поколения

Московское метро получит 192 вагона нового поколения в 2017 году, сообщила в субботу пресс-служба метрополитена. "В московском метро проводится обновление подвижного состава. В течение 2017 года в эксплуатацию будут введены 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва", – говорится в сообщении
.
По информации пресс-службы, в январе московский метрополитен совместно с ОАО "Метровагонмаш" приступит к испытаниям нового поезда 765-й серии. Общий объем поставок на 2017-2020 годы составит 768 вагонов – 96 составов. Поезд нового поколения получил название "Москва"
, его выбрали на портале "Активный гражданин". Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена, Таганско-Краснопресненской.