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В 2017 году московское метро получит 192 вагона нового поколения
14 января 2017 г. | Время публикации 11:25 | Последние изменения 11:49
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Московское метро получит 192 вагона нового поколения в 2017 году, сообщила в субботу пресс-служба метрополитена. "В московском метро проводится обновление подвижного состава. В течение 2017 года в эксплуатацию будут введены 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в январе московский метрополитен совместно с ОАО "Метровагонмаш" приступит к испытаниям нового поезда 765-й серии. Общий объем поставок на 2017-2020 годы составит 768 вагонов – 96 составов. Поезд нового поколения получил название "Москва", его выбрали на портале "Активный гражданин". Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена, Таганско-Краснопресненской.
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Суббота, 14 января 2017 г. // Последняя новость 14:15
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